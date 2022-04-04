不合理！中國淘寶賣假貨 銷毀卻要我買單

仿冒品的銷毀費用，每年高達數百萬元，由各地檢署的事務費支出，形同由國人納稅錢買單，相當不合理。圖為警方查獲多樣精品仿冒品。（記者陳薏云翻攝）

2022/04/04 05:30

〔記者吳昇儒、王定傳／綜合報導〕我國每年查獲上千起違反商標法案件，大部分仿冒商品均來自於中國淘寶網，商標法規定，侵害商標權的仿冒品要沒收，法院裁定沒收後再由地檢署銷毀。進口商品的被告可能只面臨數個月徒刑，還得易科罰金，但這些仿冒品的銷毀費用，每年卻高達數百萬元，並由各地檢署的事務費支出，形同由國人納稅錢買單，相當不合理。

每年銷毀費用高達數百萬

北部一名資深檢察官指出，來自中國淘寶網或其他類似渠道進口的知名品牌仿冒品，一旦流入市面，會影響原商標所有權人的權益，所以法官都會裁定沒收，轉交由地檢署處理，若能直接焚毀，會送往鄰近的焚化爐銷毀；若遇特殊材質物品，則須找專業廢棄物處理公司處置。

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現行法規中，並未要求販售、進口仿冒品的被告，須負擔銷毀物品費用，只能靠地檢署每年微薄的業務費負擔，依各地檢署不同，編列預算約為十到二十萬元，超過編列限額，就得挪用其他業務費用處理；若當年度業務費不足，這些物品只能擺到隔年，等有錢才能銷毀。無形中擠壓地檢署其他業務需求費用，也占用證物室空間，讓檢察官很頭疼。

現行法規竟未要求被告負擔

另名檢察官指出，除仿冒品外，還有利用貨櫃挾帶中國、東南亞等地農產品的走私案，走私者會將農產品挾藏在枕頭等雜物內，走私農產品被查獲後，交由農委會銷毀，但用來挾帶違禁品的大量雜物，還是得由地檢署負責銷毀，形成抓越多負擔越大的窘境。

法界人士表示，其實法官裁定沒收時，就應加註被告需負擔銷毀等費用，避免影響到檢方事務費，或除裁定沒收外，還要加註需繳交多少費用給國庫，才不會浪費人民納稅錢。

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