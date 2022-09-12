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    謠言終結站》網傳不肖孫打死阿嬤案情逆轉 查核中心：錯誤解讀

    事實查核中心表示，網傳「嘉義不肖孫打死阿嬤，案情大逆轉」圖卡為錯誤訊息。（取自查核中心臉書）

    事實查核中心表示，網傳「嘉義不肖孫打死阿嬤，案情大逆轉」圖卡為錯誤訊息。（取自查核中心臉書）

    2022/09/12 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕社群平台與通訊軟體近日流傳「嘉義不肖孫打死阿嬤，案情大逆轉，檢方認定阿嬤年邁不經打，沒有殺人意圖」圖卡，內容寫到「這種沒人性的法官」，查核中心求證確認為「錯誤解讀」，該起事件檢方是判斷被告沒有殺人犯意，但與阿嬤不經打完全無關。

    「嘉義不肖孫打死阿嬤」事發於今年5月，52歲的江姓孫子和88歲的江曾姓阿嬤因細故爭執，竟用拐杖暴打阿嬤，阿嬤送醫後不幸離世。查核中心檢視起訴書並無傳言「檢方認定阿嬤年邁體弱經不起暴打...因此沒有殺人犯意」的說法，檢方以違反家暴法、刑法傷害直系親屬致死等罪起訴。

    查核中心也求證嘉義地檢署發言人、主任檢察官江金星，他表示，起訴書並無提及「阿嬤年邁體弱不經打」等文字，檢方是判斷被告沒有殺人犯意，但與阿嬤不經打完全無關。法律專學者也提到，最後事實認定還要依法院調查結果才能確定。

    查核中心綜合嘉義地檢、專家意見看法表示，本案檢方認定被告無積極的殺人動機，才以傷害致死罪起訴，傳言稱「阿嬤年邁禁不起打，因此沒有殺人犯意」與起訴書內容不符，為「錯誤」訊息。

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