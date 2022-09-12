SPA會館標榜「重鹹濕」、「大奶妹」 秋節「桑」一下警逮2男2女

高雄某養生SPA會館，從事非法色情交易，警方10日持搜索票查緝逮獲2男2女。（圖讀者提供）

2022/09/12 09:57

〔記者方志賢／高雄報導〕高市苓雅中正一路某養生SPA會館「掛羊頭賣狗肉」，主打精油按摩卻非法色情交易，並在網路刊登「重鹹濕」、「大奶妹」等挑逗性的情色圖片攬客，警方10日持搜索票查緝逮獲2男2女，查扣潤滑液、保險套等證物，陳姓負責人依妨害風化罪送辦，女服務生與男顧客，則依違反社維法重罰。

苓雅分局接獲情資在中正一路某美容SPA養生館疑從事色情性交易，警方連日探訪蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票，10日下午5時許在外埋伏，見客人陸續入內消費，員警先喬裝消費顧客入內詢問消費模式，並趁機控制櫃檯負責人陳男（37歲）。

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支援警力隨後奔跑上樓查緝，分別在2樓、3樓包廂聽見有聲響，警方表明身分，順利查獲從事性交易的2對男女，分別是65歲梅男、38歲黃女及41歲莊男、23歲武女。

警方調查，該美容SPA會館在網路刊登「乳不巨何以聚人心」、「超亮車頭燈」、「尺度大、技術好」、「毒龍高手」等暗示性、挑逗性的情色文字、圖片攬客，並以2000元的價錢從事全套性交易，女服務生再依比例與店家抽成。

在警方查緝過程中，顧客及小姐見警方房門查緝時，還躲藏在廁所等空間，仍遭警方查獲並當場查扣潤滑液、保險套、現金等證物。

警方訊後將陳姓負責人依妨害風化罪移送雄檢偵辦，女服務生與男顧客，則依違反社維法裁處重罰。

高雄某養生SPA會館，從事非法色情交易，警方10日持搜索票查緝逮獲2男2女。（圖讀者提供）

美容SPA會館在網路刊登「乳不巨何以聚人心」、「超亮車頭燈」等暗示性、挑逗性的情色文字、圖片攬客。（圖讀者提供）

美容SPA會館在網路刊登「尺度大、技術好」、「毒龍高手」等暗示性、挑逗性的情色文字、圖片攬客。（圖讀者提供）

高雄某養生SPA會館，從事非法色情交易，警方10日持搜索票查緝逮獲2男2女。（圖讀者提供）

高雄某養生SPA會館，從事非法色情交易，警方10日持搜索票查緝逮獲2男2女。（圖讀者提供）

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