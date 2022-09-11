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    首頁　>　社會

    通緝女裝醉忘記自己是誰 桃警識破逮人

    林姓女通緝犯（右）假借酒醉，記不得自己的身分證號，連生日都說錯三次，警方懷疑刻意規避查詢。（記者陳恩惠翻攝）

    林姓女通緝犯（右）假借酒醉，記不得自己的身分證號，連生日都說錯三次，警方懷疑刻意規避查詢。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/09/11 11:49

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕長年在桃園工作的林姓女子，因涉及詐欺案遭法院判刑1年且須入監服刑，但林女未報到，上月遭通緝，昨晚她在桃園區1家超商休息時，看見警方進入超商簽巡，驚慌失措地收拾隨身物品，反而引起注意，警方上前盤查，她卻藉酒裝傻，連出生日期、身分證號都說不清，但警方查出她是通緝犯的身分，當場上銬逮回，警詢後押解至桃園地檢署歸案。

    桃園警方表示，桃園警分局景福派出所副所長黃福源及警員王建豪，昨晚8點30分執行超商安全維護巡守工作時，進入民族路某連鎖超商時，發現店內有名女子神色突然慌張起來，且刻意遮頭遮臉地躲避，引起員警注意，在簽完超商巡邏簿之後，上前盤查請女子配合詢問。

    警方說，37歲林姓女子自稱「未帶證件」，員警請她提供身分證號供查詢，不過林女怎麼背，身分證的9個數字，最後一定少一碼，直呼「我酒醉啦，記不起身分證號」，員警請她提供姓名及出生年月日，就連自己的生日連續講了3次都不一樣，警方懷疑她刻意規避查詢。

    經警方詳細盤問，發現林女並無濃厚酒味，可能是藉酒裝傻，故意將自己的身分證後3碼背錯，生日則多加2天或減2天，意圖唬弄員警，再三確認她的確是因為犯下詐欺案件被判刑，而遭桃園地檢署發布通緝，於是將她逮捕解送歸案。

    37歲林姓女通緝犯（右）昨晚在桃園區某超商休息時，遇警方到超商簽巡，嚇得驚慌失措，反而引起注意，經盤查後發現她遭通緝中，將她逮捕歸案。（記者陳恩惠翻攝）

    37歲林姓女通緝犯（右）昨晚在桃園區某超商休息時，遇警方到超商簽巡，嚇得驚慌失措，反而引起注意，經盤查後發現她遭通緝中，將她逮捕歸案。（記者陳恩惠翻攝）

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