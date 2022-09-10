趁名廚上班偷吃！人妻與「小王」LINE親密對話露餡判賠

人妻趁先生上班不在家，偷吃「小王」。法院認為2人LINE親密對話，侵害人夫配偶權，判人妻與「小王」要連帶賠償人夫12萬元精神損害賠償。（示意圖）

2022/09/10 21:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕一名王姓廚師平日住在宿舍，只有休假才返家陪妻小，有回提前休假回家，妻子竟不在家，幾經追問，才知妻子趁他上班時，與「小王」翻雲覆雨，怒向妻子、「小王」求償100萬元精神慰撫金。基隆地院近日審結，依王妻與「小王」LINE的親密對話，判處2人要連帶賠償王精神慰撫金12萬元。

判決指出，王姓男子是台北市某知名飯店廚師，婚後與林姓妻子育有一子；王因為工作緣故，平日都住在宿舍，只有放假才會返家陪妻小。

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今年3月間，王於週間放假返家，打電話給林女，林女都沒接，去電小舅子幫忙找人，林女沒多久就回電。

林回電時，解釋是因為手機訊號不佳，才未接到電話；王不信，追問林女在哪，林才承認與王姓「小王」有婚外情。

王問出，林與「小王」在基隆某間髮廊後，驅車前往，在「小王」的手機LINE內，發現他與妻子的親密對話。

「小王」LINE林女：「我才怕妳會不愛我」、林女回：「怎麼可能」、、，林女隨後追問王：「跟我在一起的時候，不知道跟她（前女友）還有沒有做？」，王回：「沒有」

王看到這些親密對話後，用手機翻拍存證，提告林女、「小王」侵害他的配偶權，向2人求償100萬元精神損害賠償。

法院審理時，林女改口稱，他與「小王」只是朋友，並沒有在交往；至於，LINE上的對話，只是他與「小王」鬧著玩而已。「小王」則未出庭，也未替自己辯解。

法院認為，林女明知自己已婚，還與小王「交往」，甚至發生性關係，侵害王的配偶權；小王則未出庭為自己辯解，也未遞狀答辯，等同於默認。

判決指出，林女與「小王」偷情行為，已逾越社會一般通念所能容忍的範圍， 侵害王的配偶權，判林女、「小王」要賠償王某12萬元精神損害賠償。

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