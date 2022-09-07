救國團資產收歸國有 法院：可執行16億現金、停止執行不動產

不當黨產處理委員會認定救國團是國民黨附隨組織，其名下資產應移轉為國有；救國團不服，聲請停止執行。台北高等行政法院今裁定，13.9億加上2.4億餘元的現金可以執行移轉為國有，但在本訴確定前，停止執行61筆不動產的移轉作業。（資料照）

2022/09/07 20:32

〔記者張文川／台北報導〕不當黨產處理委員會認定救國團是國民黨附隨組織，其名下的61筆土地建物及13億9449萬元為不當取得財產，應移轉為國有，另9筆土地和建物因已移轉他人所有而無法返還，向救國團追徵2億4057萬多元；救國團不服，聲請停止執行。台北高等行政法院今裁定，13.9億加上2.4億餘元的現金可以執行移轉為國有，但在本訴確定前，停止執行61筆不動產的移轉作業。可抗告。

關於16億3506萬元現金的動產執行方面，北高行合議庭認為，動產金額明確，沒有計算困難的問題，且此金額對國家而言並非無法承受的負擔，若將來救國團的本訴獲有勝訴，其所受的損害也可用金錢賠償，不會發生難以回復的損害，且不動產准予停止執行，也已足以確保救國團維持正常營運的收益，不致無以為繼，不具備「將發生難於回復之損害且有急迫情事」的假處分積極要件。

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至於61筆土地、建物等不動產的移轉為國有方面，合議庭法官高愈杰、楊坤樵、孫萍萍認為，依據不當黨產處理條例，救國若未在黨產會處分後的30天內履行黨產會辦理轉移國有，則隨時有可能開始執行，有其急迫性。

北高行認為，這61筆不動產涵蓋救國團重要的營業據點，提供住宿、租借、舉辦課程、活動使用，歷時久遠，地點具特殊性及不可替代性，遷移到其他地方就難以正常營運，且收益也是救國團維持日常營運重要的經濟來源，顯屬救國團賴以存續、運作的重要財產，一旦無法繼續使用，業務將無以為繼，恐造成救國團萎縮、甚至消滅，其所受損害勢將難以回復。

裁定指出，管理機關若在房地移轉為國有後再出售，勢必衍生更複雜的法律關係，導致損害計算更加困難，為避免將來本訴若黨產會敗訴，將使國家負擔過重的金錢支出，或延伸不必要的爭訟，造成難於回復的損失。

且不當黨產條例已有明定若救國團任意處分房地，可處一至三倍罰鍰，可避免救國團任意脫產，停止執行對於公益尚無重大影響，因此裁定在本訴確定前，停止執行61筆不動產移轉為國有。可上訴。

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