國民黨要台灣青年「反共抗俄」 黨產會：當年透過救國團辦理

黨產會公布，國民黨七全大會總裁訓示及宣言暨四大議題與各項報告決議案處理情形報告表。（黨產會提供）

2022/08/29 18:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定，國民黨附隨組織「中國青年救國團」名下不當黨產須收歸國有，救國團不服，向台北高等行政法院聲請停止執行，更醞釀10月底號召10萬人上街遊行。黨產會再度公布史料強調，救國團是國民黨總裁蔣介石指示成立的青運組織，當年國民黨中委會辦理「青年愛國運動」乃透過救國團擬定具體辦法而辦理。

黨產會7月26日認定，國民黨附隨組織救國團名下財產中，61筆土地、建物及13億9449萬元為不當取得財產，應移轉為國有。另有9筆土地、建物已移轉他人所有，無法返還的，向救國團追徵2億4057萬餘元。

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黨產會在處分書中強調，救國團是國民黨藉由以黨治國、以黨領軍的政治優勢，命行政院依國民黨中央改造委員會的決議籌設，並隸屬於國防部總政治部的組織。救國團成立後僅形式上隸屬國防部總政治部，國民黨對救國團的組織定位仍有實質決定權。

黨產會指出，國民黨及其總裁蔣介石均認定救國團為黨之重要青年組織，應由國民黨黨員擔任救國團幹部，以加強中國國民黨的領導地位，顯見國民黨實質控制救國團的人事。

黨產會調查，蔣經國自救國團成立時起擔任救國團主任，期間歷經1969年12月國防部解除與救國團的隸屬關係，直至1973年5月3日始卸任，後續繼任者為李煥、李元簇、宋時選、潘振球、李鍾桂等人，均為當時國民黨之具有黨職的重要幹部，顯見救國團的人事為國民黨實質控制。

黨產會表示，國民黨曾透過其執政，掌握國家資源及權力的優勢地位，協助救國團取得來自各級政府的補助經費、人力物力配合、無償占用公有地等特殊優惠，可知救國團的財務資源係來自國民黨決策，並由該黨指示相關政府部門將國家資源挹注救國團，國民黨曾實質控制救國團財務。

黨產會提及，救國團在國民黨的青年工作中具有重要地位，國民黨藉救國團接近青年及辦理各項活動的機會，宣傳其政績、影響青年思想，並從事海外留學生及國內校園內的政治偵防工作，以遂其政治目的，並吸收黨員，國民黨亦將救國團的工作成果作為黨之實績，國民黨確曾實質控制救國團的業務經營。

黨產會強調，在解嚴及終止動員戡亂時期後，國家體制開始漸次回歸自由民主憲政秩序，救國團與國民黨的關係隨之調整，國民黨對救國團的控制亦有改變，但救國團並未清算、返還成立以來，基於黨國體制濫用國家資源而累積的財產，自屬非以相當對價轉讓而脫離國民黨的實質控制。

此外，黨產會公布史料指出，1953年4月15日，國民黨召開第7屆第25次中常會。中央委員會向中常委報告國民黨七全大會中，蔣中正總裁所作訓示以及其他討論議題的處理狀況。許多內容可見到救國團相關記述，包括國民黨討論如何加強黨對於救國團的領導。

黨產會舉例，關於國民黨七全大會宣言「加強青年各種愛國運動」，中委會在處理情形中報告「一、本年度暑期集中服務決擴大舉辦...其具體計劃俟青年救國團擬定後再行報核，關於加強青年文化康樂團體活動問題，本年度預定組織全國性之青年文化康樂團體黨團5個，現已成立兩個，至於省縣市之青年文化康樂團體亦經令飭省黨部辦理，其所有各種活動，亦特別注意台省青年之成分」。

值得注意的是，國民黨中委會於該年度所辦，針對青年「暑期集中服務」已經決定擴大舉辦，關於其「服務內容、策動人數、經費籌、主持單位」都已經邀集「有關機關」商定，具體計畫還有待「青年救國團擬定後再行核報」。由此可見國民黨中央委員會辦理青年運動的具體計畫，乃透過救國團擬定具體辦法而辦理。

根據國民黨中常會會議紀錄，內文報告「查中國青年反共救國團，即係遵照總裁指示而成立之全國青年愛國組織，今後當積極輔導其發展，並依照反共抗俄時期青運綱領，指導其展開工作」。

黨產會指出，救國團與國民黨的關係，不僅僅限於國民黨中委會第一組主要職掌業務「組織動員」，救國團也是國民黨中委會第五組職掌業務「社會運動」中青年運動重要的規劃執行單位。甚至於，救國團也在國民黨中委會第二組負責的「大陸工作」部分扮演一定角色，例如與教育部、省教育廳合辦三民主義論文競賽、中等學校政治測驗。

黨產會公布國民黨中常會會議紀錄，內文提及救國團的角色與被交付的業務。包含一、根據青年反共救國團籌組原則（中央改造委員會通過）及反共抗俄時期工作綱領，擬定期于青年救國團各級組織成立黨團。二、為使配合各級黨部工作，除中央對於總團部運用該團團務指導委員會加強黨的領導外，各級黨團擬配屬於各該同級知識青年黨部或地區黨部領導。三、青年救國團海外及大陸地區組織黨團之領導，根據上項原則，並參酌實際情形辦理。四、以上意見提中常會核議後，交第一組辦理。（黨產會提供）

黨產會指出，國民黨中央委員會在「處理情形」一欄中報告，「查中國青年反共救國團，即係遵照總裁指示而成立之全國青年愛國組織，今後當積極輔導其發展，並依照反共抗俄時期青運綱領，指導其展開工作」。由次可知，國民黨中委會認定救國團是依照國民黨總裁蔣介石指示而成立的青年愛國組織，並將積極輔導其發展，依照該黨青運綱領指導其工作。（黨產會提供）

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