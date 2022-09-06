國小兒子在校打架 老師父親涉恐嚇衝突對象

老師處理兒子打架糾紛涉恐嚇，被橋頭地院判無罪。（記者鮑建信攝）

2022/09/06 22:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕某國中老師鍾男到兒子就讀的國小，處理其子打架糾紛，竟當著兒子面前說，7個月後對方會來他任職的國中就讀，「看之後要怎麼處理」，被檢方依恐嚇罪起訴，橋頭地院調查鍾員並未具體指出「怎麼處理」，判決無罪。

檢方指出，鍾姓學生與打架的同學小明（化名）均就讀高雄市北高雄某國小，鍾父碰巧為2人日後將就讀學區國中的老師。2020年11月30日下午3點多，鍾童與小明因細故發生肢體衝突，鍾父經校方通知前來了解。

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鍾父經黃姓導師告知有其他學生及教師看到其子先動手打人，並以手肘將小明架在圍牆上，但鍾童對其父說，他沒有錯，也未出手打人。

鍾父明知小明在場，而未來的國中學區，正好是他任職的學校，竟對著兒子大聲說：「若你認為沒有錯，我們書包收一收，我們下次再練好一點，7個月後，他會過來這裡，我們再練一練，看之後要怎麼處理」等語，致使小明心生畏懼而提告。

承辦法官認為，小明擔憂將來就讀鍾父任職的學校，會被霸凌、排擠、做記號，均屬其主觀臆測及感受，鍾父在案發前未曾對小明有何實際加害行為，加上他所說「之後要怎麼處理」，並未有具體指出如何加害，因而認定罪證不足，可上訴。

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