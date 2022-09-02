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    74歲嬤被「中東醫師」騙上網裸聊 遭要脅鉅款險掀家庭革命

    74歲婦人和一名自稱在中東義診的退休醫師上網聊天，誤信對方並開始「裸聊」，還傳送個人性私密影像，卻也開啟婦人的惡夢。示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者翻攝）

    74歲婦人和一名自稱在中東義診的退休醫師上網聊天，誤信對方並開始「裸聊」，還傳送個人性私密影像，卻也開啟婦人的惡夢。示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者翻攝）

    2022/09/02 12:35

    〔記者吳亮儀／台北報導〕一名74歲婦人和一名自稱在中東義診的退休醫師上網聊天五個多月，禁不住對方各種攻勢下，誤信對方並開始「裸聊」，還傳送個人性私密影像，卻也開啟婦人的惡夢。

    衛福部保護司提醒，近期接獲越來越多高齡族群遭受誘騙，性私密影像被截取後遭勒索巨款。保護司司長張秀鴛說，這名74歲婦人的案例是對方收到性私密影像後，竟突然開始編造各種職業上失誤狀況，甚且自稱陷入危險境地，亟需救援等理由，向婦人索求鉅額款項。

    當婦人表示無錢救援時，對方開始威脅婦人要將其性私密影像張貼至其兒女、丈夫及親友社群平台上，差點掀起家庭革命。

    張秀鴛說，數位及科技時代的快速發展，除了年輕族群，近期也接獲越來越多高齡族群性私密影像遭受誘騙、勒索案例，且男性更不在少數，顯見性私密影像遭誘騙、勒索已是不分年齡、性別、涉事深淺，只要接觸網路、使用社群軟體之個人，就有遇到誘騙及勒索的可能。

    此類加害人可能潛藏於知名社群、遊戲、交友平臺內，並透過各種方式，認識被害人後，讓被害人鬆懈心防，轉以通訊軟體私訊聊天，最後設法誘導被害人進行視訊裸聊或取得性私密影像，再威脅、恐嚇被害人，使其心生恐懼，進而達到所求目的。

    衛生福利部為及時協助數位/網路性別暴力被害人，去年成立私ME成人性私密影像處理團隊，設置「私ME諮詢熱線」及「私ME-成人遭散布性私密影像申訴服務網」，提供被害人申訴、協助性影像及時下架與刪除、電話與線上諮詢，同時轉介法律、心理輔導等相關資源協助。

    張秀鴛提醒，被害人遭遇勒索當下，往往手足無措而有驚慌、焦慮、憤怒等，一定不要慌張、害怕，盡量讓自己冷靜下來，不要因為對方的各種威脅、要求或各種自我否定等狀況，就刪除所有的對話紀錄、帳號資訊與影像內容，因為一旦刪除，就沒有任何證據與資訊可以進行後續處理。

    所以不要刪除任何資訊，並尋求「私ME團隊」協助，團隊會針對已被散布之影像，與平臺業者溝通移除下架，並提供或轉介被害人有關報警、社工、心理諮詢等服務，支持被害人儘速回歸正常的生活。

    衛生福利部提醒，若遇有性私密影像遭散布，請透過私ME成人遭散布性私密影像申訴服務網尋求協助。

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