為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    母子輕生亡…竟是借出350萬討不回 還遭撂人暴打逼5千萬和解

    高雄高分院認定神壇負責人洪嫌觸犯恐嚇、傷害罪，不得易科部分處徒刑2年8月，可易科罰金部分處徒刑6月。示意圖（資料照）

    高雄高分院認定神壇負責人洪嫌觸犯恐嚇、傷害罪，不得易科部分處徒刑2年8月，可易科罰金部分處徒刑6月。示意圖（資料照）

    2022/08/31 23:27

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東簡姓母子輕生雙亡，檢警相驗發現2人傷痕累累，查出母子倆生前曾想把借款要回來，反遭開設神壇洪姓男子及蘇姓父子多次毆打，案經高雄高分院依恐嚇或傷害等罪審結，分別判處洪男等3人10月到3年2月不等徒刑。

    2019年6月初，簡姓母子被發現在屏東市住處身亡，現場留有遺書，檢警辦案人員深入追查發現，他們曾借350萬元給開設神壇的洪姓男子，想把錢要回來，與洪男發生衝突。

    洪男找來蘇姓父子，多次涉嫌毆打跪地道歉求饒的簡姓母子，甚至在里長住處協調之際，洪男出言恐嚇，要求簡家人拿出5000萬元和解，否則要弄斷其子雙手。

    簡姓母子輕生死亡，洪嫌並未取得財物。檢警辦案人員相驗屍體，發現簡姓母子傷痕累累，循線查獲洪男等3人涉嫌，屏東分局依傷害、恐嚇取財等罪嫌移送屏東地檢署偵辦、起訴。

    高雄高分院調查認定洪嫌依觸犯恐嚇、傷害罪，不得易科部分處徒刑2年8月，可易科罰金部分處徒刑6月。蘇姓父子則被依共同傷害罪，蘇父處徒刑10月，可易科罰金，兒子可易科罰金部分處徒刑5月，不得易科部分處徒刑9月，量刑比原審稍重，可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    開趴弄髒房間惹「麻」煩！ 男遭囚打勒索11萬清潔費
    2022/08/31 16:48

    開趴弄髒房間惹「麻」煩！ 男遭囚打勒索11萬清潔費
    吸膠逆子打死老母判無期 法官：有悔意、判死刑過苛
    2022/08/25 14:16

    吸膠逆子打死老母判無期 法官：有悔意、判死刑過苛

    台灣資安風險遽增 VPN成網安必出招式
    「煙火哥」只因女友車禍挨告 瘋狂糾纏婦人3年多...這下真的慘了
    2022/08/23 10:23

    「煙火哥」只因女友車禍挨告 瘋狂糾纏婦人3年多...這下真的慘了
    高雄驚傳醫院暴力！婆媳無端遭暴力男毆打成傷 候診區民眾驚叫
    2022/08/16 11:06

    高雄驚傳醫院暴力！婆媳無端遭暴力男毆打成傷 候診區民眾驚叫

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    恫嚇裝潢承包商 拒付追加工程款 統促黨白茉莉等7人起訴
    2022/08/09 05:30

    恫嚇裝潢承包商 拒付追加工程款 統促黨白茉莉等7人起訴
    欠毒債還撩對方女友3P 白目藥腳慘遭下藥凌虐
    2022/07/30 10:03

    欠毒債還撩對方女友3P 白目藥腳慘遭下藥凌虐
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播