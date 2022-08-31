母子輕生亡…竟是借出350萬討不回 還遭撂人暴打逼5千萬和解

高雄高分院認定神壇負責人洪嫌觸犯恐嚇、傷害罪，不得易科部分處徒刑2年8月，可易科罰金部分處徒刑6月。示意圖（資料照）

2022/08/31 23:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東簡姓母子輕生雙亡，檢警相驗發現2人傷痕累累，查出母子倆生前曾想把借款要回來，反遭開設神壇洪姓男子及蘇姓父子多次毆打，案經高雄高分院依恐嚇或傷害等罪審結，分別判處洪男等3人10月到3年2月不等徒刑。

2019年6月初，簡姓母子被發現在屏東市住處身亡，現場留有遺書，檢警辦案人員深入追查發現，他們曾借350萬元給開設神壇的洪姓男子，想把錢要回來，與洪男發生衝突。

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洪男找來蘇姓父子，多次涉嫌毆打跪地道歉求饒的簡姓母子，甚至在里長住處協調之際，洪男出言恐嚇，要求簡家人拿出5000萬元和解，否則要弄斷其子雙手。

簡姓母子輕生死亡，洪嫌並未取得財物。檢警辦案人員相驗屍體，發現簡姓母子傷痕累累，循線查獲洪男等3人涉嫌，屏東分局依傷害、恐嚇取財等罪嫌移送屏東地檢署偵辦、起訴。

高雄高分院調查認定洪嫌依觸犯恐嚇、傷害罪，不得易科部分處徒刑2年8月，可易科罰金部分處徒刑6月。蘇姓父子則被依共同傷害罪，蘇父處徒刑10月，可易科罰金，兒子可易科罰金部分處徒刑5月，不得易科部分處徒刑9月，量刑比原審稍重，可上訴。

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