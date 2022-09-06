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    在地檢署大門貼「更換門面」大字報 男子GG了

    李男在檢方大門張貼「更換門面」大字報，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

    李男在檢方大門張貼「更換門面」大字報，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

    2022/09/06 06:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓男子認為橋頭地檢署辦案不公，涉嫌在大門口柱子張貼大字報，涉嫌要脅「更換門面」，被橋頭地院依恐嚇罪判處有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

    判決書指出，李姓被告認為橋頭地檢署就有關他的案件處理不公，於去年9月2日下午4點多，前往橋頭地檢署，涉嫌將大字報張貼在大門柱子，內容為「門面更換通知，預計10月底前於橋頭地檢署更換門面，屆時請貴署備妥清潔員、玻璃安裝員，俾利作業」等語。

    不久被法警長發現後報警，轄區岡山分局調閱監視器畫面，循線傳喚李嫌到案說明後，依涉嫌恐嚇罪移送地檢署偵辦並起訴。

    李嫌辯稱，當初以十字鎬毀損地檢署玻璃，雙方巳和解，獲不起訴處分，檢方並要求他簽協議，張貼內容為協議通知書，不是恐嚇文書，否認犯行。

    法官調查，字報內容意指將有橋頭地檢署以外之人員，進行更換大門玻璃計畫，並將有清潔、重新安裝之需求，而須由檢方事先安排，此即意指所謂「更換門面」過程中，會有一定程度的破壞毀損。

    此外，被告也自陳，去張貼字條時，沒有敲破玻璃的意思，但有打算看地檢署是否執行職務，若未執行職務，就要敲玻璃，因而認定構成恐嚇罪。

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