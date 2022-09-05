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    72小時破案！鄭文燦慰勉 意外爆料凶嫌躲後車廂被拖出

    桃園市長鄭文燦今天前往桃園警分局頒發破案獎金慰勉專案小組，意外爆料蘇嫌落網所搭乘的並非白牌車而是躲在黃姓友人後車廂內。（記者陳恩惠攝）

    桃園市長鄭文燦今天前往桃園警分局頒發破案獎金慰勉專案小組，意外爆料蘇嫌落網所搭乘的並非白牌車而是躲在黃姓友人後車廂內。（記者陳恩惠攝）

    2022/09/05 21:39

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕36歲男子蘇柏源疑有竹聯幫背景，本月1日約27歲陳廷駿、28歲楊宗祐在桃園區中華路一間套房碰面，卻涉嫌以行刑式手法將2人槍殺身亡；蘇嫌逃亡大半個台灣，4日晚間終於在國道雲林路段落網，市長鄭文燦今前往桃園警分局頒發破案獎金慰勉專案小組，意外爆料蘇嫌落網所搭乘的並非白牌車而是躲在黃姓友人後車廂內，當桃園與國道警方以車夾擊攔下後，將蘇嫌拖出逮捕，警詢後依藏匿人犯罪將黃男一同送辦。

    鄭文燦大讚，桃園與各縣市警察團隊通力合作下，順利掌握蘇嫌動態，並在獲報後72小時內將歹徒緝捕歸案，展現桃警團隊執法能力及技巧，他同時感謝專案人員連日來不眠不休地辛勞，強調市府將持續做警察同仁的後盾，共同維護市民朋友的生命財產安全。

    鄭文燦表示，這起詐騙集團槍擊命案發生在9月1日晚間發生，警方當晚獲報隨即組成0901專案，全力緝兇。蘇嫌行兇後逃竄全台，遍及彰化、嘉義、花蓮、屏東等地區，警方昨天發現他的蹤跡，晚間在國道3號雲林縣古坑路段查獲躲在接應車輛後車箱內的嫌犯，隨即押解回桃園市警局製作筆錄後移送地檢署。

    警方透露，在掌握蘇男搭乘車輛於國道攔停時，當時車上僅見黃男，察覺有異，搜索車輛時，才發現蘇躲在後車廂內，黃自稱是白牌車司機，但讓客人躲後車廂的行徑露餡，也識破黃男是接應友人的身分。

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