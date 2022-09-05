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    南三段墜谷女山友身亡！ 南投救難隊陸空接駁帶「回家」

    南投縣消防局救難人員將在中央山脈「南三段」墜谷身亡的女山友裝入屍袋。（圖由南投縣消防局提供）

    南投縣消防局救難人員將在中央山脈「南三段」墜谷身亡的女山友裝入屍袋。（圖由南投縣消防局提供）

    2022/09/05 16:50

    〔記者謝介裕／南投報導〕中央山脈南三段林姓女山友，疑似「方便」不慎摔落山谷，南投縣消防局救難人員在克服險峻環境後，於下午近2時抵達意外現場，惟女山友已無呼吸氣息，目前以人力揹負接駁遺體方式下撤，預計天黑前可至南投縣信義鄉郡大林道36公里處的停機坪，再視天候狀況申請直升機吊掛下山「回家」。

    南投縣消防局表示，林姓女山友（56歲，台中市人）等8人組成的登山隊伍，於8月27日從花蓮縣瑞穗入山攀登南三段，預計今日從南投縣信義鄉郡大林道下山，該局接獲林女發生意外通報後，立刻派出信義消防分隊及義消、山搜人員組成救難隊前往。

    惟因林道遭颱風挾帶豪雨肆虐，致車輛無法通行，遂透過空勤直升機奧援載抵林道36公里處的停機坪降落後，再徒步7公里來到案發的山谷，但接觸到女山友時，發現其身體已明顯僵硬，顯示已氣絕多時，且就現場目測跌落的深度，也非報案指稱的20公尺，至少超過70公尺，頭部嚴重受創則是致命死因。

    由於午後山區籠罩濃霧，天空能見度低，加上郡大林道沿線仍有多處崩塌土石，致救援車輛也無法通行，救難人員將山友遺體放入屍袋後，一方面以人力接駁方式將遺體揹下山，另一方面也護送其他7名山友同行，慎防再有意外發生。

    南投縣消防局救難人員護送中央山脈「南三段」山友下山。（圖由南投縣消防局提供）

    南投縣消防局救難人員護送中央山脈「南三段」山友下山。（圖由南投縣消防局提供）

    南投縣消防局救難人員克服險峻的地勢，以人力接駁方式，將在中央山脈「南三段」墜谷身亡的女山友裝入屍袋揹下山。（圖由南投縣消防局提供）

    南投縣消防局救難人員克服險峻的地勢，以人力接駁方式，將在中央山脈「南三段」墜谷身亡的女山友裝入屍袋揹下山。（圖由南投縣消防局提供）

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