疑「方便」不慎墜谷 女子頭傷受困「南三段」

南投縣信義鄉郡大林道是中央山脈「南三段」進出要道，惟因颱風豪雨沿線落石不斷，造成交通嚴重受阻。（圖由南投縣消防局及林務局南投林管處提供）

2022/09/05 13:20

〔記者謝介裕／南投報導〕高山野外「大小號（方便）」不可不慎！

素有「終極縱走路線」之稱的中央山脈南三段，今日又發生一起墜谷意外，南投縣消防局表示，有1位林姓女性山友，上午6時許起床後，向隊員示意外出「方便」一下，但不久便傳出一陣尖叫聲，營地隊員趕忙外出查看，結果驚見其摔落深約20公尺的山谷，消防局據報後，也立即派員前往搜救，並在空勤直昇機馳援下，克服南投縣信義鄉郡大林道因颱風豪雨襲擊造成交通受阻問題，接近中午時，救難人員已在郡大林道36k支線停機坪安全降落，並朝女山友受困山谷挺進救援中。

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南三段與馬博橫斷、奇萊東稜及干卓萬山，同為百岳縱走的4大障礙路線，其中，南三段深入中央山脈偏遠山區，全程超過3000公尺的高山至少10座以上，加上未被劃入國家公園範圍，困難度遠超過上述3條路線，所以在山岳界有「終極縱走路線」之稱。

南投縣消防局據報後指出，林姓女山友（56歲，台中市人）與友人一行8人組成的登山團，於8月27日從花蓮縣瑞穗入山，攀爬南三段，預計今（5）日從南投縣信義鄉郡大林道33K處下山，怎麼也想不到林女會因「方便」於43K處摔落深約20公尺的山谷，且頭部似乎嚴重受創流血，盼能儘速前來救援。

不過，連日受颱風影響，前往郡大林道沿線至32K路段，有多處落石、倒木，致交通嚴重受阻，加上手機訊號斷斷續續不通，也無從得知其傷勢狀況，消防局為爭取救援時效，遂申請直升機援助，並讓救難人員順利降落在林道36k的停機坪，目前正朝山友受困的43K處山谷徒步趕路，待抵達事故地接觸到患者再移動至可吊掛處，回報座標後再申請直昇機實施傷患吊掛作業。

南投縣信義鄉郡大林道是中央山脈「南三段」進出要道，惟因颱風豪雨造成交通受阻，林務局派車輛及機具前往清理。（圖由南投縣消防局及林務局南投林管處提供）

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