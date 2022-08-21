屏東尾寮山70歲登山客暈倒 搶救仍回天乏術

屏縣消防人員上尾寮山搶救。（屏縣消防局提供）

2022/08/21 16:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三地門鄉尾寮山今天（21日）中午傳出一名70歲男性登山客暈倒，屏縣消防局據報立即派員上山搶救，但已無生命跡象，現場搶救仍無效；全案警方調查中。

屏縣消防局表示，今天中午12點15分許，接獲高雄市119轉報於三地門鄉尾寮山6.7k，1名70歲男性登山客暈倒，立即派遣第一大隊部人員、高樹、三地門及瑪家分隊，共計出動5輛救災車、2輛救護車、消防人員14名前往，現場指揮官為副大隊長楊景雄。

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消防局表示，下午2時9分接觸患者經評估已無生命徵象，立即實施CPR急救後，使用軟式擔架以人力搬運及沙灘車，依地形接駁下山至登山口，家屬拒絕送醫，後續交由員警處理。

尾寮山為小百岳，位屏東縣三地門鄉及高雄縣茂林區交界，步道全長15公里，前半段為產業道路，循之字形緩坡向上，之後即為陡上山徑，海拔在200公尺至1430公尺，高度落差逾1200公尺，若登全程頗具挑戰性，許多山友視為登百岳高山前的訓練基地。

今天天氣炎熱，中央氣象局針對屏東縣近山區或河谷發出橙色燈號，三地門測站在下午1點50分測得攝氏36度高溫。

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