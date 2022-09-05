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    流浪狗飼主不甘遭罰 新北市民廣場3樓揚言輕生獲救

    李孟寶到新北市民廣場三樓與警消、動保人員僵持1小時後才落幕，李女搭雲梯車被救下。（記者吳仁捷攝）

    李孟寶到新北市民廣場三樓與警消、動保人員僵持1小時後才落幕，李女搭雲梯車被救下。（記者吳仁捷攝）

    2022/09/05 16:16

    〔記者吳仁捷／新北報導〕流浪狗飼主李孟寶（原名李孟娟）疑不滿遭新北市政府動保檢疫處裁罰，今天下午到新北市政府共構的市民廣場3樓揚言自殺，10餘名消防、員警到場勸阻，動保處長也到場勸導；消防、員警在場僵持1小時，由於她位置不高，難以使用吊掛營救，消防單位出動雲梯車終於救下。

    據了解，李孟寶在桃園開設狗場，自稱救援上千流浪狗，卻被桃園、新北等動保處人員發現嚴重照顧不周，被連續開罰，今天她到動保處申訴無效，轉到天幕廣場作勢輕生，與動保、消防人員僵持不下。新北消防局下午2時31分獲報該跳樓案，消防、員警與動保處人員在場勸導。

    據相關人士透露，李孟寶原在桃園飼養上千流浪狗，但被動保人員與愛狗人士在其經營園區發現50多具犬隻骨骸，她今天疑因不滿被新北市政府動保檢疫處裁罰，下午到新北市政府共構的市民廣場3樓揚言自殺，最後由雲梯車救下，耗費可觀的社會救災等成本。現場關切民眾及到場支援義消不禁怒批，李女嚴重浪費珍貴救災資源，最不可取。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    飼主李孟寶在新北市民廣場三樓與警、消及動保人員僵持。（記者魏瑾筠攝）

    飼主李孟寶在新北市民廣場三樓與警、消及動保人員僵持。（記者魏瑾筠攝）

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