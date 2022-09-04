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    新手媽媽遭號誌桿砸傷恐癱瘓 警：廠商今年6月檢修

    彰化員林新手媽媽遭號誌桿砸傷，警方表示，廠商今年6月才檢修。（民眾提供）

    彰化員林新手媽媽遭號誌桿砸傷，警方表示，廠商今年6月才檢修。（民眾提供）

    2022/09/04 12:12

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣員林市43歲陳姓新手媽媽才剛生下女嬰3個月，前天遭倒下交通號誌桿砸成重傷，彰化縣警局表示，維修廠商今年6月檢修，將會嚴加追究相關責任，也將協助申請1000萬元意外險理賠。但家屬強調，希望正視公安傷害的問題，同步協助就醫與癒後幫助。

    彰化縣警局交通隊長林神改指出，彰化縣除了省道與工業區以外的交通號誌，都是由縣警局負責維護，經清查全縣共有3050組號誌桿主管機關為縣警局交通隊，每年依照契約由維修廠商每6個月就轄內號誌設施巡視維護1次以上，而根據廠商報告，砸傷陳婦的燈桿是今年年6月檢修。

    警方初步了解，號誌桿加上燈箱、倒數器的重量約為150公斤，砸傷陳婦的號誌桿疑似基座已有鏽蝕，然後又受到軒嵐諾颱風的間歇性強風吹襲而倒塌，因此，為了確保號誌桿的安全，即刻要求各地派出所巡視、拍照，如有腐蝕或傾倒之虞，就進行通報，並進行汰換。

    林神改指出，警方號誌桿部分有投保1000萬元意外險，將會申請理賠；另外對於廠商應負起的法律責任，警方也會嚴加追究。

    分局全面清查轄區號誌桿是否有鏽蝕、傾斜，若有老舊損壞將全面汰換，並於每支電桿清查後拍照列冊，全面盤點。

    彰基副院長周志中表示，陳婦有頭部外傷，肋骨也斷好幾根，有嚴重氣血胸，因為胸椎嚴重錯位，導致下半身麻痺，在積極治療後，希望早日康復，大家也一起來幫陳婦集氣。

    家屬強調，希望正視公安傷害的問題，也請求積極妥善協助家屬在就醫與癒後幫助。

    彰化員林新手媽媽遭號誌桿砸傷。（民眾提供）

    彰化員林新手媽媽遭號誌桿砸傷。（民眾提供）

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