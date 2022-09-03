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    加油！新手媽媽遭號誌桿砸傷恐癱瘓 網友集氣

    新手媽媽遭斷裂號誌燈桿砸成重傷。（民眾提供）

    新手媽媽遭斷裂號誌燈桿砸成重傷。（民眾提供）

    2022/09/03 20:10

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣員林市1支重達千斤的交通號誌燈桿，昨天疑被軒嵐諾颱風帶來的強風吹倒，不偏不倚砸中等紅燈女騎士，她傷勢嚴重，身體多處骨折，肋骨斷好幾根，轉到彰基開刀。親屬今天PO文懇請大家為這位小孩才出生不久的新手媽媽集氣，大批網友自動號召，紛紛留言「加油，一定要挺過去」。

    被砸傷的43歲女騎士的親屬今天在臉書PO文說，「她一直很努的過生活，拜託拜託大家集氣，讓我的親人開刀順利恢復健康」，受害的是他們很珍惜的親人，她一直很努力過生活，不久前才產子，竟被這久年未維護、重達千斤的交通號誌給砸碎該有的健康，已被醫師判定未來無法行走，孩子怎麼辦，家庭怎麼辦，工作怎麼辦。

    親屬說，婦人脊椎錯位，肋骨也斷好幾根，當時緊急狀況下，從員基轉到彰基已錯過關鍵開刀時間，後來轉到彰基還是繼續等候開刀，黃金治療時間一點一滴流失，直到今天下午才排到開刀房，得以推回脊椎，讓神經有修復機會。親屬說，想拜託各方可以幫助我們，我們需要大家幫忙轉發讓事件受到重視，這是公共傷害，也想拜託大家幫忙集氣，讓親人可以有康復的機會。

    大批網友自動號召朋友、家人來按讚，留言「加油」、「挺下去」、「一起要好起來」，鼓勵受傷新手媽媽一定要挺過去，大家集氣來幫助她。

    肇事交通號誌燈桿設立多年，基座已全部鏽蝕，被狂風一吹不支倒地。據指出，彰化縣設有號誌燈桿的路口有4000個，其中3050支主管機關是縣警局交通隊，事件發生後，縣警局緊急召開會議，若有老舊損壞將全面汰換，每支電桿清查拍照列冊，全面盤點。

    員林市交通號誌燈桿斷裂倒塌砸到女騎士，基座已全部鏽蝕。（民眾提供）

    員林市交通號誌燈桿斷裂倒塌砸到女騎士，基座已全部鏽蝕。（民眾提供）

    新手媽媽慘被斷裂號誌燈桿砸成重傷，安全帽碎裂。（民眾提供）

    新手媽媽慘被斷裂號誌燈桿砸成重傷，安全帽碎裂。（民眾提供）

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