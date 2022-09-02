肉粽、蛋黃酥甚麼都賣 男假冒臉書小編騙資料盜刷4度被逮

饒姓男子被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2022/09/02 17:03

〔記者邱俊福／台北報導〕真是抓不怕！34歲饒姓男子，涉嫌專門在臉書假冒知名臉書小編，私訊被害人佯裝販賣商品，再利用釣魚連結騙取信用卡卡號、簡訊驗證碼等資料後，進而盜刷信用卡， 因此多次被逮送辦，今年2月他才剛遭羈押獲釋出獄，不到2個月又以同樣手法行騙，初步清查有27人上當，財損逾200萬元，刑事局偵九大隊上月中旬4度將他逮捕，檢方再度聲請羈押獲准。

警方調查，從事油漆工的饒嫌，4年前陸續犯案，遭警方送辦後，於監獄服刑2年多才出獄，去年2月又開始犯案，當時他在臉書觀看直播拍賣，冒充知名「丟丟妹」等直播主小編身分，傳訊息要求得標買家提供信用卡相關資訊以支付款項或運費，遂行瘋狂盜刷遊戲點數變現，去年11月遭警方逮捕，檢方聲押獲准。

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今年2月間，饒嫌遭羈押4個月後獲釋，但5月開始，見防疫保單非常熱門，便觀看多家產物保險公司的臉書粉專，鎖定留言的網友，冒充粉專小編私訊，傳給釣魚連結，謊稱需填寫信用卡卡號、簡訊驗證碼等資料後進行驗證，才能購買防疫保單。

饒嫌騙取被害人信用卡資料後，這次不再購買遊戲點數，轉為綁定電子錢包，購買超商等商品點數卡，再透過7折、8折價格，於臉書社群轉賣給其他不知情網友。

鄰近端午節、中秋節時間，饒嫌則到知名販售「肉粽」、「蛋黃酥」、「鳳凰酥」等商家的臉書粉專，以同樣手法，騙取信用卡等資料盜刷。警方初步清查受騙的27人中，最多被盜刷20萬元。

警方據報後，上月19日前往饒嫌位於新北市的住處，將他再度逮捕，查扣作案用手機，依詐欺、偽造文書罪嫌移送新北地檢察署偵辦。

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饒姓男子傳給被害人有釣魚網址的假臉書粉專。（記者邱俊福翻攝）

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