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    「大善人」網友稱捐款700萬美金 老和尚險遭詐騙匯款

    63歲盧姓老和尚差點被騙錢。（讀者提供）

    63歲盧姓老和尚差點被騙錢。（讀者提供）

    2022/09/02 10:03

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在某寺廟修行的盧姓老和尚，日前透過網路結識一名網友，對方說要匯一筆700萬美元給他，讓老和尚能佈施濟世，但要求老和尚得幫他代繳2500歐元的政府稅金，老和尚趕往銀行處理時，幸行員和員警及時勸阻，才將這起詐騙案擋下。

    警方指出，1日中午11點半，63歲的盧姓老和尚到銀行辦理轉帳業務時，被行員查覺有異報警處理，員警趕到場時，得知盧姓老和尚日前認識一名網友，傳訊息說已在法國捐了一筆700萬美金的善款到他的帳戶，讓老和尚能拿這筆錢去佈施濟世。

    盧姓老和尚聽到有這麼大一筆鉅款匯過來，緊張的趕去銀行確認帳戶餘額，但他發現錢沒有進來，於是傳訊息問對方怎麼回事，結果對方說尚未繳納2500歐元的政府稅，因此銀行無法將捐款轉出，希望老和尚幫他代繳這筆費用。

    盧姓老和尚再前往銀行，準備依對方指示轉帳時，行員機警發現老和尚是要匯款到海外帳戶，直覺有異報警處理，員警到場聽完來龍去脈後，研判又是詐騙集團所為，提醒老和尚若有任何不明訊息要求操作轉帳都是詐騙，老和尚此時才驚醒，慶幸自己沒有踏入詐團所設的陷阱。

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