付押金搶帶看出租物件順位 她匯3萬6「房東」人間蒸發才知遭詐

租屋族胡小姐為了搶先看房，先匯款3萬6000元給「房東」，事後才知自己遭到詐騙。（翻攝爆料公社）

2022/09/02 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北租屋族要承擔高價房租，相當不易，卻有惡劣詐騙集團盯上租屋族詐財；台北一位胡小姐表示，她看上一個物件，房東稱自己「人在南部」，無法即時帶看，前面還有人排隊，要先繳錢才能提前看屋，她匯款後遭對方封鎖，向大樓管理員查證才知自己遭到詐騙。

胡小姐在「爆料公社」發文分享自己遭詐過程，8月底，她和夥伴在臉書的台北出屋社團找到一個隔局端正、裝潢時尚的電梯大樓物件，胡小姐和夥伴相當喜歡，便馬上用Line連絡房東「陳小姐」。

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這名陳小姐號稱自己「人在南部」，胡小姐前面還有4組客人要看屋，但9月5日才能帶看，而且前面已經有客人「先付押金2個月，提前先看房子但還沒有匯款」，胡小姐與對方討論之後，約定好她晚上去匯款，就排第一順位看屋。胡小姐依言在8月28日匯款3萬6000元，還有「收據」一張，註明房租1萬8000元、押金1萬8000元，也拿到對方身分證照片。

孰料，胡小姐在昨（9/1）日聯繫陳小姐要約確切時間，對方卻聲稱「有組（客人）要付一季加押金」變成第一順位看屋。胡小姐不滿，想打電話給陳小姐理論，發現手機號碼並非這位陳小姐所有，號碼主人也表示近日已莫名接到好幾通電話說要來看屋。

胡小姐向物件的大樓管理員求證，才知根本沒有這個「陳小姐」，房子也沒有要出租，她的Line也被「陳小姐」封鎖。胡小姐遭詐，相當氣憤，將經驗分享出來，希望「陳小姐」出面，否則要報警提告；網友見文勸她報警從速，認為連身分證也極可能是偽造的，「這個就是很常見的詐騙手法」。

事實上，這起租屋詐騙已非首例，租屋族在簽約前，應向房東要求查看身分證，並核對權狀或稅單，以證明房屋確實為對方所有，未簽約前謹慎匯款，以免落入惡劣詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

租屋族胡小姐為了搶先看房，先匯款3萬6000元給「房東」，事後才知自己遭到詐騙。（翻攝爆料公社）

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