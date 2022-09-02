色膽包天！公車癡漢掀裙指侵外籍女大生 判刑3年定讞

曾6度在公車上趁隙性騷擾女性乘客的台北市50多歲「公車癡漢」彭俊傑，去年2月竟變本加厲，第7次在公車上犯案；法院歷審都認為彭男行為可訾，不可輕縱，依強制性交罪將他判處3年10月有期徒刑定讞。（資料照）

2022/09/02 13:04

〔記者張文川／台北報導〕曾6度在公車上趁隙性騷擾女性乘客的台北市50多歲「公車癡漢」彭俊傑，去年2月他竟變本加厲，第7次在公車上犯案，先撫摸坐在靠窗座位睡覺的20多歲外籍女大學生大腿，再色膽包天掀起她的裙子伸手指性侵，女子驚醒高聲呼救，司機將公車直接開到派出所報警；檢方認為彭反覆犯罪之虞，聲請羈押獲准；法院歷審都認為彭男行為可訾，不可輕縱，依強制性交罪將他判處3年10月有期徒刑定讞。

法官調查，彭俊傑2012年因犯3件性騷擾案件，分別被台北地院判刑3月，新北地院各判5月、6月，應執行10月徒刑定讞；2017年他又在公車上性騷擾女乘客，被判刑6月確定，易科罰金執行完畢。

請繼續往下閱讀...

2018年彭又在公車上性騷擾女乘客，被判刑6月徒刑確定，檢察官不准他易科罰金，發監執行；2020年5月彭男出獄，同年8月再次於公車上性騷擾，但和解收場，被害人撤回告訴。

不料彭男仍未反省自制，去年3月21日晚間9時許，彭在台北市西門町附近搭公車，車上乘客很少，彭鎖定坐在側 側靠窗位子睡覺的外籍女大生，刻意坐在她身邊，利用外套掩蓋雙手，伸手撫摸被害女的右大腿，再掀起她的長裙，將手指伸入她私處性侵。

被害女子驚醒推開彭的手，彭仍繼續指侵，並想強拉她的手去碰觸他的下體，女子高呼叫「不要」、「非禮」，彭才停手，犯案過程長達10多分鐘；彭想下車逃逸，但江姓司機拒開車門，直接將至新北新店警分局安康派出所，交給警方處置，警方以現行犯逮捕彭，檢察官複訊後聲押獲准。

一審台北地院、二審高等法院認為，經精神鑑定都認定彭犯案時沒有精神障礙，辨識能力正常，審酌20多歲被害人獨自來台求學，竟遭彭男性侵，被害後在台並無家人在旁給予安慰與扶助，彭男未賠償尋求和解，量處3年10月徒刑；最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法