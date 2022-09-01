誆涉洗錢要監管帳戶 南警及時逮車手、保婦42萬血汗錢

警方從車手身上起獲42萬元現金贓款。（警方提供）

2022/09/01 21:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區1名70餘歲的吳姓婦人於8月31日上午，接到1通不知名電話指她涉嫌違法洗錢，需監管其名下財產，對方要她領出戶頭現金、拿到東區1處公園。吳婦領出42萬元、依約到指定地點準備交款，其家中清潔工察覺有異報警，警方及時到場搜尋、查獲涉出面取款的20歲范姓車手，起獲42萬贓款、帶回法辦。

吳婦表示，對方不明電話說要把物證送到台北開庭，要求吳婦將銀行戶頭內的現金提領出來，拿到台南東區裕永1街與裕永路的公園，對方會派員到場收取款項；對方另在電話中要求她加入LINE電話並全程保持暢通，藉此控制其行為。吳婦於當日下午3點許從銀行領出42萬台幣後，依對方指示、將該筆現金放在指定地點，準備交給對方。

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由於吳婦與對方通話時神情有異，被吳婦家中雇用的陳姓清潔工機警察覺，隨即報警處理。南市警一分局莊敬派出所接獲報案、立即派遣巡佐王志義、警員徐立昇、周敦婷、郭銘斌等人到場查處了解。

所幸通報人報案快，員警到場時，距吳婦交出款項的時間相距不遠。員警當下研判車手應該還在附近、尚未離去，即在公園附近巡邏查訪。果真，范嫌賊星該敗，這名20歲的范姓車手在裕農路與裕農5街口徘徊，被眼尖的巡佐王志義發現形跡可疑、立刻對她盤查。此時，范嫌見賊跡敗露、主動交出42萬贓款。訊後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

警方特別呼籲，近來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時保持警覺，切不可相信電話或網路上陌生人訊息的指示操作，若發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，謹記1聽、2掛、3查證警語，維護自身及財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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