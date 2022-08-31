為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄詐欺慣犯改名繼續騙 誆生前契約保險得手44萬元GG了

    陳男誘騙被害人為生命契約加值保險又被逮。（民眾提供）

    陳男誘騙被害人為生命契約加值保險又被逮。（民眾提供）

    2022/08/31 09:57

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄39歲陳姓男子假冒某生命公司業務，向1名男性被害人銷售生前契約加值保險，被害付款44萬元後，向生命公司詢問發現竟是遭詐騙，事後陳男又欲進一步誘騙時，雙方約在28日見面，獲報的員警到場發現陳男是之前曾抓過的詐欺慣犯，即使改名仍當場栽了。

    三民一分局鼎金所指出，陳男慣以投資生前契約進行合法信託為詐術，佯稱透過便宜的信託保險，對現有的生前契約做加值保險，若該手中持有的生前契約遭到違約或公司惡性倒閉，保險公司會進行理賠。

    被害人因曾購買生命公司的生前契約，初時不疑有詐，向陳男繳交44萬元的信託保險金，但事後向該生命公司詢問時，公司表示未有這項業務且無該陳姓員工，被害人發現遭詐並報警，鼎金所警員徐子晃、許富傑到場處置，徐員立即認出陳男去年亦用同一手法向他人詐騙，今年改名躲避警方追緝，不料又遇到同一名員警，員警還問陳男，「鼎金派出所你有去過，你忘記了嗎？」陳男當場露餡遭逮，全案依刑法詐欺罪移送台灣高雄地檢署偵辦。

    警方呼籲，生前契約陷阱屢見不鮮，內政部提出「購買生前契約一定要知道的10件事」，1.銷售公司須有「一定規模」、2.業者預收費用應交付信託、3.善用5天契約審閱期、4.明訂總價與付款方式、5.服務項目、規格須詳實記載、6.廣告與文宣是契約的一部分、7.簽約14天內可無條件解約、8.定期檢視與調整契約內容、9.不宜以投資心態購買、10.民國92年6月30日前簽訂之生前契約，不受殯葬管理條例規範之拘束，業者不須依法將75%的預收費用交付信託；多一分注意，少一份損失。

    員警發現陳男曾以同一手法向他人詐騙被捕，今年改名後又再犯。（民眾提供）

    員警發現陳男曾以同一手法向他人詐騙被捕，今年改名後又再犯。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬國女子柬埔寨旅行 傳遭中國人販擄走賣給詐騙集團
    2022/08/31 09:41

    馬國女子柬埔寨旅行 傳遭中國人販擄走賣給詐騙集團
    他駭入「防疫補助」詐騙網站刪除個資 網狂讚：我的超人
    2022/08/31 08:22

    他駭入「防疫補助」詐騙網站刪除個資 網狂讚：我的超人

    醫曝：乾眼症單吃葉黃素恐無效
    駭入詐騙網站！他刪3千多筆受害者資料 網讚：謝謝你英雄
    2022/08/30 23:30

    駭入詐騙網站！他刪3千多筆受害者資料 網讚：謝謝你英雄
    台中婦被「重複扣款」嚇到渾身發抖 警霸氣開嗆詐團「你甲賽啦」
    2022/08/30 11:37

    台中婦被「重複扣款」嚇到渾身發抖 警霸氣開嗆詐團「你甲賽啦」

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    假投資真詐騙！ 金門警跨海破流動賭資5億機房
    2022/08/29 21:06

    假投資真詐騙！ 金門警跨海破流動賭資5億機房
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播