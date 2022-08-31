高雄詐欺慣犯改名繼續騙 誆生前契約保險得手44萬元GG了

陳男誘騙被害人為生命契約加值保險又被逮。（民眾提供）

2022/08/31 09:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄39歲陳姓男子假冒某生命公司業務，向1名男性被害人銷售生前契約加值保險，被害付款44萬元後，向生命公司詢問發現竟是遭詐騙，事後陳男又欲進一步誘騙時，雙方約在28日見面，獲報的員警到場發現陳男是之前曾抓過的詐欺慣犯，即使改名仍當場栽了。

三民一分局鼎金所指出，陳男慣以投資生前契約進行合法信託為詐術，佯稱透過便宜的信託保險，對現有的生前契約做加值保險，若該手中持有的生前契約遭到違約或公司惡性倒閉，保險公司會進行理賠。

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被害人因曾購買生命公司的生前契約，初時不疑有詐，向陳男繳交44萬元的信託保險金，但事後向該生命公司詢問時，公司表示未有這項業務且無該陳姓員工，被害人發現遭詐並報警，鼎金所警員徐子晃、許富傑到場處置，徐員立即認出陳男去年亦用同一手法向他人詐騙，今年改名躲避警方追緝，不料又遇到同一名員警，員警還問陳男，「鼎金派出所你有去過，你忘記了嗎？」陳男當場露餡遭逮，全案依刑法詐欺罪移送台灣高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，生前契約陷阱屢見不鮮，內政部提出「購買生前契約一定要知道的10件事」，1.銷售公司須有「一定規模」、2.業者預收費用應交付信託、3.善用5天契約審閱期、4.明訂總價與付款方式、5.服務項目、規格須詳實記載、6.廣告與文宣是契約的一部分、7.簽約14天內可無條件解約、8.定期檢視與調整契約內容、9.不宜以投資心態購買、10.民國92年6月30日前簽訂之生前契約，不受殯葬管理條例規範之拘束，業者不須依法將75%的預收費用交付信託；多一分注意，少一份損失。

員警發現陳男曾以同一手法向他人詐騙被捕，今年改名後又再犯。（民眾提供）

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