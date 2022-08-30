為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中婦被「重複扣款」嚇到渾身發抖 警霸氣開嗆詐團「你甲賽啦」

    婦人被詐團「重複扣款」話術嚇到渾身發抖。（警方提供）

    婦人被詐團「重複扣款」話術嚇到渾身發抖。（警方提供）

    2022/08/30 11:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人接獲「重複扣款」詐騙老梗電話，急衝ATM操作引起巡邏員警注意，員警見她渾身發抖，一聽通話內容就是詐團話術勸阻，但婦人仍執意繼續操作，員警索性接過手機對電話那頭詐團成員霸氣嗆聲，「我這裡派出所啦，你想怎樣」，最後再以極震憾力口吻補上一句「你去甲賽啦」，對方發現踼到鐵板急掛電話，及時阻詐。

    台中市第六分局西屯派出所警員石洮麟，上週五深夜巡經轄區一家銀行時，發現一名婦人渾身發抖又冒汗，且持通話中的手機操作ATM，石員直覺有異立即上前關心，發現她正陷於詐諞集團的話術中勸阻，並詢問婦人是否已匯款，所幸婦人只是在查詢餘額階段，但仍執意要繼續接下來的匯款操作。

    石員見婦人已深陷詐團的陷阱中，索性接過婦人手機表明身分「我這裡派出所啦，你想怎樣」，此時詐團仍狡辯是銀行客服，要求與婦人通話，但氣勢已弱了一截回稱「唉，我們這邊是銀行，請你不要誤會」，石員最後索性霸氣開嗆「你銀行半夜打電話？加班加到那麼晚？甲賽啦還騙」，對方才倖倖然掛掉電話。

    沒想到才逼退詐團，婦人仍是一臉不放心，石員隨即安撫稱，「你有匯錢嗎，那是騙人的，我現在穿制服站在你面前，你是相信他還是相信我，拜託你相信我，我是中華民國警察」，婦人才如釋重負向石員表示，先前曾在網路電商平台購物，誤設定重複扣款，所以有銀行客服打電話來詢問帳戶資訊。

    石員則解釋，銀行客服不會在深夜時段打電話，且來電手機號碼為+886，明顯為詐騙手法，婦人這才恍然大悟說，幸好有警方的協助，即時保住帳戶內存款；警方提醒民眾，詐騙層出不窮，若來電者為+886，要求操作ATM或是匯款，務必保持冷靜、仔細查證，有問題可以諮詢警政署165反詐騙電話。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    婦人最後才恍然大悟，慶幸遇到警察保住存款。（警方提供）

    婦人最後才恍然大悟，慶幸遇到警察保住存款。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆「問路狼」出沒？民眾指2怪男校園外遊蕩、約國中少女喝飲料
    2022/08/30 09:34

    基隆「問路狼」出沒？民眾指2怪男校園外遊蕩、約國中少女喝飲料
    防詐不是光舉牌！警政署近月送辦126人 秀數據打臉國民黨
    2022/08/29 22:29

    防詐不是光舉牌！警政署近月送辦126人 秀數據打臉國民黨

    富蘭克林：股利+債息雙收益 投資攻守兼備
    假投資真詐騙！ 金門警跨海破流動賭資5億機房
    2022/08/29 21:06

    假投資真詐騙！ 金門警跨海破流動賭資5億機房
    防投資詐騙 期交所建置宣導網站
    2022/08/29 20:30

    防投資詐騙 期交所建置宣導網站

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播