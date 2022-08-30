台中婦被「重複扣款」嚇到渾身發抖 警霸氣開嗆詐團「你甲賽啦」

婦人被詐團「重複扣款」話術嚇到渾身發抖。（警方提供）

2022/08/30 11:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人接獲「重複扣款」詐騙老梗電話，急衝ATM操作引起巡邏員警注意，員警見她渾身發抖，一聽通話內容就是詐團話術勸阻，但婦人仍執意繼續操作，員警索性接過手機對電話那頭詐團成員霸氣嗆聲，「我這裡派出所啦，你想怎樣」，最後再以極震憾力口吻補上一句「你去甲賽啦」，對方發現踼到鐵板急掛電話，及時阻詐。

台中市第六分局西屯派出所警員石洮麟，上週五深夜巡經轄區一家銀行時，發現一名婦人渾身發抖又冒汗，且持通話中的手機操作ATM，石員直覺有異立即上前關心，發現她正陷於詐諞集團的話術中勸阻，並詢問婦人是否已匯款，所幸婦人只是在查詢餘額階段，但仍執意要繼續接下來的匯款操作。

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石員見婦人已深陷詐團的陷阱中，索性接過婦人手機表明身分「我這裡派出所啦，你想怎樣」，此時詐團仍狡辯是銀行客服，要求與婦人通話，但氣勢已弱了一截回稱「唉，我們這邊是銀行，請你不要誤會」，石員最後索性霸氣開嗆「你銀行半夜打電話？加班加到那麼晚？甲賽啦還騙」，對方才倖倖然掛掉電話。

沒想到才逼退詐團，婦人仍是一臉不放心，石員隨即安撫稱，「你有匯錢嗎，那是騙人的，我現在穿制服站在你面前，你是相信他還是相信我，拜託你相信我，我是中華民國警察」，婦人才如釋重負向石員表示，先前曾在網路電商平台購物，誤設定重複扣款，所以有銀行客服打電話來詢問帳戶資訊。

石員則解釋，銀行客服不會在深夜時段打電話，且來電手機號碼為+886，明顯為詐騙手法，婦人這才恍然大悟說，幸好有警方的協助，即時保住帳戶內存款；警方提醒民眾，詐騙層出不窮，若來電者為+886，要求操作ATM或是匯款，務必保持冷靜、仔細查證，有問題可以諮詢警政署165反詐騙電話。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

婦人最後才恍然大悟，慶幸遇到警察保住存款。（警方提供）

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