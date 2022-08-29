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    防詐不是光舉牌！警政署近月送辦126人 秀數據打臉國民黨

    警政署近月送辦126人，秀數據打臉國民黨。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署近月送辦126人，秀數據打臉國民黨。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/08/29 22:29

    〔記者姚岳宏／台北報導〕針對國民黨智庫召開記者會，指責警政署防詐不力，警方只會派人在機場舉牌！警政署晚間大動作澄清，表示統計至8月28日為止，已發掘出306名疑似被害人，也偵破人口販運案45件126人，行動積極絕非無作為，未來也將針對從事人口販運、網路詐欺的幫派組織強力掃蕩。

    警政署指出，行政院自8月8日成立跨部會小組，指示針對防詐強化預防、勸阻、救援、究辦四大面向，8月11日通令各警察機關，針對近1年赴柬埔寨仍未返國者4679人清查，派勤區查訪關心、宣導，統計至8月28日止，共發掘306名疑似被害人。

    警政署說，航空警察局在機場執行攔查勸阻勤務，自7月迄8月28日，成功勸阻33人出境，警政署偵破人口販運案45件126人，其中37人裁定羈押，法務部調查局偵破人口販運案5件12人，其中2人裁定羈押。均由高檢署統合地檢署專案偵查指揮偵辦。

    另統計到8月28日返國共136人，均是跨部會公私協力救援合作成果，並對返國國民進行關懷提問以及人口販運鑑別程序，如果鑑別為被害人再通報社政機關安置保護及轉介服務，目前轉介社政機構共13人。

    警政署表示，跨部會小組在境內積極查訪，從中找出國人出境之動機，挖掘被害之線索據以偵辦瓦解潛藏在境內之犯罪集團，境外採國際、公私協力合作打擊、救援。針對藏身其中從事人口販運、網路詐欺的幫派組織強力掃蕩，並對其所經營、賴以為生、圍事、依附之行業全面綿密性臨檢掃蕩，絕不容犯罪集團危害國人。

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