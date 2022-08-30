民眾台北大湖公園湖泊區划船吞1200元罰單 抗罰結果出爐

方姓民眾在大湖公園湖泊區划船，遭公園處認定違規開罰，方雖提告抗罰，仍遭北院判決敗訴。

2022/08/30 12:47

〔記者溫于德／台北報導〕今年元旦，方姓民眾在北市大湖公園湖泊區划船，遭台北市政府工務局公園路燈工程管理處認定違規開罰；但方說自己是在抗議公園處遲未開放大湖公園划船，也是「公民不服從」行為，不應該罰他。台北地院認為公園處開罰沒有問題，判方敗訴，即，仍要繳1200元罰鍰。可上訴。

當天上午11時許，方在大湖公園湖泊區划船，公園處認為方所為已違反台北市公園管理自治條例，開罰1200元。

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方解釋，當時他在沒有動力的浮具上懸掛「海洋國家」標語，持「水域解嚴」旗幟下水划船，沿途高喊口號，藉此對公園處遲未開放大湖公園划船表達抗議，並非單純水域遊憩舉動，屬於「象徵性言論」，受憲法言論自由保障，也是「公民不服從」行為。

方也說，台北市公園管理自治條例第13條禁止划船的規定，未能與時俱進修法，已侵害基本人權；至於該規定的立法意旨，是為了避免水質被污染並保護動植物，但警方並未舉證他是否有作這些行為，僅依他「划船」就認定違規，過於率斷。

方最後強調，像大湖公園這種防災公園與居民是防災共同體，平時可以做為民眾休憩場所，且大湖公無沒有保育類動植物，也無水源的水質需要維護，所以可以提供民眾下水划船，不應該對他開罰。

公園處認為，該規定是為了保障民眾在公園內休憩、遊樂、運動、往來通行等權益，並避免污染毒害水質及傷害動植物，同時確保防災不受干擾，具有重要公益，方姓民眾卻將船具攜入湖內並划船，足以侵害大眾使用公園的權力，依規定開罰並未牴觸憲法。

公園處表示，公園駐警當天到場時有先吹哨警示，代表已先行勸導，卻有民眾在湖中不願配合上岸，已經違反規定；況且，大湖公園里長曾表示，公園湖內含有生態福島也有水鳥棲息，應禁止人為干擾生態。

北院認同公園處的說法，並指方可採取其他方式表達抗議，且方如果發生船隻翻覆意外，勢必緊急動員警消或醫護人員等國家資源進行救援，如此一來，會對公益造成影響，判方敗訴。

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