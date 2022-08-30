為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    民眾台北大湖公園湖泊區划船吞1200元罰單 抗罰結果出爐

    方姓民眾在大湖公園湖泊區划船，遭公園處認定違規開罰，方雖提告抗罰，仍遭北院判決敗訴。

    方姓民眾在大湖公園湖泊區划船，遭公園處認定違規開罰，方雖提告抗罰，仍遭北院判決敗訴。

    2022/08/30 12:47

    〔記者溫于德／台北報導〕今年元旦，方姓民眾在北市大湖公園湖泊區划船，遭台北市政府工務局公園路燈工程管理處認定違規開罰；但方說自己是在抗議公園處遲未開放大湖公園划船，也是「公民不服從」行為，不應該罰他。台北地院認為公園處開罰沒有問題，判方敗訴，即，仍要繳1200元罰鍰。可上訴。

    當天上午11時許，方在大湖公園湖泊區划船，公園處認為方所為已違反台北市公園管理自治條例，開罰1200元。

    方解釋，當時他在沒有動力的浮具上懸掛「海洋國家」標語，持「水域解嚴」旗幟下水划船，沿途高喊口號，藉此對公園處遲未開放大湖公園划船表達抗議，並非單純水域遊憩舉動，屬於「象徵性言論」，受憲法言論自由保障，也是「公民不服從」行為。

    方也說，台北市公園管理自治條例第13條禁止划船的規定，未能與時俱進修法，已侵害基本人權；至於該規定的立法意旨，是為了避免水質被污染並保護動植物，但警方並未舉證他是否有作這些行為，僅依他「划船」就認定違規，過於率斷。

    方最後強調，像大湖公園這種防災公園與居民是防災共同體，平時可以做為民眾休憩場所，且大湖公無沒有保育類動植物，也無水源的水質需要維護，所以可以提供民眾下水划船，不應該對他開罰。

    公園處認為，該規定是為了保障民眾在公園內休憩、遊樂、運動、往來通行等權益，並避免污染毒害水質及傷害動植物，同時確保防災不受干擾，具有重要公益，方姓民眾卻將船具攜入湖內並划船，足以侵害大眾使用公園的權力，依規定開罰並未牴觸憲法。

    公園處表示，公園駐警當天到場時有先吹哨警示，代表已先行勸導，卻有民眾在湖中不願配合上岸，已經違反規定；況且，大湖公園里長曾表示，公園湖內含有生態福島也有水鳥棲息，應禁止人為干擾生態。

    北院認同公園處的說法，並指方可採取其他方式表達抗議，且方如果發生船隻翻覆意外，勢必緊急動員警消或醫護人員等國家資源進行救援，如此一來，會對公益造成影響，判方敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國道未繫安全帶挨罰3千 女駕駛辯「帽T外套衣領遮住」逆轉免罰
    2022/08/24 10:44

    國道未繫安全帶挨罰3千 女駕駛辯「帽T外套衣領遮住」逆轉免罰
    殉職警名字好熟悉！他翻出一張紙感嘆：會好好保存祢的字跡
    2022/08/24 05:59

    殉職警名字好熟悉！他翻出一張紙感嘆：會好好保存祢的字跡

    貫徹五感極致 成為時代藝術－定潮
    騎士紅燈右轉挨罰 消失的黃燈救了他
    2022/08/20 22:28

    騎士紅燈右轉挨罰 消失的黃燈救了他
    騎士違規竟冒簽「韓國瑜」 撕毀罰單2罪併罰
    2022/08/16 23:18

    騎士違規竟冒簽「韓國瑜」 撕毀罰單2罪併罰

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播