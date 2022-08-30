3度逆轉！林金貴槍殺運將案無期改判無罪

林金貴（中）涉嫌槍殺計程車運將案再度逆轉判無罪。（記者蔡清華攝）

2022/08/30 10:19

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄男子林金貴被控於15年前槍殺計程車運將，被判無期徒刑，入監服刑3116天後，冤獄平反協會協助逆轉改判無罪，檢方上訴後，最高法院發回再更審，高雄高分院「再更審」又逆轉認定有罪，判處無期徒刑，最高法院再更發回更審，高雄高分院今天再改判無罪，林金貴到庭聽判，一度激動到說不出話，全案仍可上訴，冤獄團體疾呼請檢方不要上訴。

2007年5月9日，高雄鳳山王姓計程車司機遭槍殺身亡，警方同年10月循線逮捕林金貴，查出他行凶後離開現場，被監視器拍到身影，經3名目擊證人指證，林金貴又沒有不在場證明，2010年被判無期徒刑定讞，林金貴入獄服刑。冤獄平反協會3度為林金貴聲請再審，第3次終於在2017年4月獲高雄高分院裁准再審，當庭釋放已被囚禁3116天的林金貴。

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高雄高分院「再審」認為，依林金貴案發前2個月拍的大頭照，短髮不超過耳際，監視器拍到的凶嫌則髮長及肩，不可能2個月就長出17公分及肩長髮，而且林金貴的手機訊號顯示，案發後1小時5分位於距離凶案地點77.5公里的台南佳里，單趟車程須1小時25分，證人指認過程也違反法定程序，改判無罪。檢方不服而上訴，最高院認為仍有疑點，撤銷發回更審。

高雄高分院「再更審」認為，調查局鑑定大頭照並非原始檔，無法確定拍攝時間，有女證人證稱，林金貴找她性交易時，確實是留長髮綁馬尾，林金貴姊夫也曾告訴警方，他有綁過馬尾。而警方實測證實，以時速100公里駕車，約50分鐘即可從鳳山抵達佳里，高分院因此仍認定林金貴犯案，再次改判無期徒刑，褫奪公權終身。

林金貴上訴，最高法院審理後認為，林金貴是否構成審判外自白？歐姓證人的警詢筆錄未錄音，是否有證據能力？秘密目擊證人曾經指認錯誤，其證詞是否可信？2名指證證人是看著林金貴上銬的照片指認，是否已被暗示而受污染？指認槍枝來源的證人是否受到警方暗示或誘導？

案發當日林金貴的通話時間、基地台位置、兩地駕車所需時間等等，是否與卷證相符？頭髮長度與大頭照的差別，可否做為有利林金貴的證據？監視畫面經鑑定已認為畫面中人不是凶嫌的可能性高，偵查時林金貴也通過測謊，再更審未詳述證據採駁理由。種種疑點仍須釐清，再更審調查未盡、理由不完備，因此再次撤銷發回更審。

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