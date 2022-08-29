新北又有登山迷途…男子獨攀南子吝山 消防搜救4小時找到人

救難人員利用繩索將江男救起。（記者吳昇儒翻攝）

2022/08/29 17:18

〔記者吳昇儒／新北報導〕昨日一名陳姓老翁在新北市瑞芳區燦光寮山區迷途，至今未找到人，今日上午又傳出一名42歲江姓男子，獨自爬山又在南子吝山區迷路。所幸消防隊員獲報後，搜救4小時，成功找到迷途男子，下午4時許引導江男下山。另一名受困山區的陳姓老翁，目前仍在搜救當中。

新北市消防局今日上午10時30分接獲民眾求救電話指出，自己清晨5時30分，從山腳要從南子吝山區爬到劍龍稜，再從該山區下山，卻在途中迷途找不到路，只好向消防隊員求援。

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消防局先安撫好迷路者的情緒後，立刻派遣5車10人前往山區救援，但因受困者不會開啟定位，只能請他先不要移動，再依照其敘述的周邊環境，進行搜救；下午2時31分成功找到受困男子，引導他安全下山。

救護人員初步檢視，該名男子並未受傷，只是體力消耗較為嚴重，經休息後已能自行返家，無需就醫。

新北市消防局第六救災救護大隊長莊渝淵呼籲，民眾登山時需準備充足的糧食並且結伴同行、進入山區前必須注意氣象變化；登山前必須擬定都祥的登山計畫，並攜帶定位工具，不慎迷路千萬別亂走，須留在原地等待救援。若短時間無法脫困，要做好保暖措施以避免失溫。

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