澎湖機場附近垃圾掩埋場突傳火警 未影響班機起降

澎湖紅羅垃圾轉運站，發生垃圾悶燒情形。（記者劉禹慶攝）

2022/08/28 16:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於澎湖機場跑道頭的湖西鄉紅羅垃圾衛生掩埋場，今日中午突然傳出火警，由於在航道區下方，一度擔心濃煙會影響班機正常起降，所幸只是小規模悶燒，未達影響班機起降程度，澎湖縣政府消防局據報後趕往現場馳援灌救。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日中午12時56分受理報案指出，湖西鄉紅羅垃圾衛生掩埋場有起火燃燒情形。消防局獲報後，立即派遣第二大隊、湖西分隊、白沙分隊、馬公分隊、澎南分隊及龍門港務消防隊，消防車與救護車共8車15人前往搶救，由第二大隊大隊長陳孟鴻現場指揮。

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勤務人員到達現場後回報，係垃圾衛生掩埋場廢棄物起火燃燒，立即部署3條水線搶救，並協請澎湖縣政府環境保護局及湖西鄉公所調派重型機具（怪手2部及山貓1部）開挖協助搶救。現場火勢於下午3時4分獲得控制，有關起火原因，後續由火災調查人員進行。

澎湖縣政府環保局副局長許佳佩聞訊趕往現場了解，起火點並非在後方的堆置區，而是場區前方的暫置區，懷疑是前一日收回的垃圾，裡面有未熄滅火種，才會導致垃圾悶燒。

由於澎湖未設立焚化爐，每年花費數億元將垃圾清運至高雄，這次年底百里侯選戰，設置新型科技環保焚化爐，已成為熱門話題，又發生垃圾場悶燒情形，可能為選戰加溫，引爆更多話題。

垃圾掩埋場濃煙密布，現場灌救的消防車也看不清楚。（記者劉禹慶攝）

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