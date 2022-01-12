垃圾掩埋場變公園 海科館智能海洋館3月開館

立法院教育及文化委員會成員到海洋科技博物館考察。（記者盧賢秀攝）

2022/01/12 20:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆的潮境公園及復育公園，每到假日吸引許多民眾放風、踏青，也是國立海洋科技博物館的戶外園區，這幾年來海科館將垃圾掩埋場改造成公園，並設置潮境智能海洋館，預計3月開館，民眾可透過直播觀賞海底生態，也可以坐玻璃船觀賞海洋生物。

立法院教育及文化委員會召集委員李德維與教育部終身教育司司長李毓娟等近20人，今天到國立海洋科技博物館考察，參觀海洋劇場、生態廚房、巡防艇和主題館，體驗館內互動設施與鰻魚溜滑梯。李德維說，他多年前曾到海科館來，現在的規模和設施已完全不一樣。

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海科館館長陳素芬指出，海科館是座公園大博物館，雖然這兩年疫情嚴重，但是海科館並沒有被疫情打敗，2020年的入館人數比2018她接任時還多，這些年的人場人數也增加了30萬人次，同時海科館這段期間也推出數位館。

陳素芬指出，復育公園（垃圾掩埋場）的「飛天掃把」、「地景相框」、「鸚鵡螺廣場」是熱門拍照、打卡的夯點，是全省有名的海岸公園；海灣這些年水正常值的範圍內，潮境公園成為最佳環境教育場域。

陳素芬指出，海科館在海洋生物復育中心設置了智能海洋館，預計在3月開館，海科館在潮境灣設有4支攝影機，將來可以直播海底生態；還有觸摸魚池、大洋缸，可以看到350種的大小魚；海洋館也打造了1艘潮境方舟玻璃船，可以帶游客觀賞海洋生態。

立法院教育及文化委員會召集委員李德維（左）體驗海科館內互動設施。（記者盧賢秀攝）

海科館內透過遊戲與小朋友互動，讓小朋友了解海洋生態。（記者盧賢秀攝）

海科館內有艘巡防救難艇，大人小孩都愛。（記者盧賢秀攝）

潮境公園的飛天掃把成為打卡網紅點。（記者盧賢秀攝）

潮境海灣有美麗的珊瑚等生物。（海科館提供）

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