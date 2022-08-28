花蓮自強外役監脫逃6天 桃警苗栗逮獲受刑人許亞倫

花蓮自強外役監受刑人許亞倫（中）脫逃6天，被桃警循線在苗栗逮獲。（記者李容萍翻攝）

2022/08/28 13:04

〔記者李容萍／桃園報導〕花蓮自強外役監受刑人許亞倫（29歲），因「返家探視」本月22日未返監報到而脫逃被通緝，經刑事警察局公布長相及特徵，桃園市警察局龍潭警分局組成專案小組並分析相關資料及情報，研判許嫌可能逃往苗栗區域藏匿，經調派優勢警力南下查緝，今（28）日凌晨於苗栗縣竹南市區發現許嫌搭乘的自小客車後，於周邊埋伏警力，見時機成熟，不費一槍一彈即當場制伏許嫌，訊後全案依通緝案移送臺灣桃園地方檢察署代執行。

龍潭警分局偵查隊長蔡效岳表示，專案小組檢視相關資料及大數據分析，研判家住屏東的許嫌為逃避檢警追緝，可能會前往苗栗投靠友人，隨即調派優勢警力前往部署查緝，在苗栗竹南市區道路上發現許嫌搭乘的自小客車出現。

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專案小組全程跟監，不過，生性狡猾的許嫌仍有所顧慮，竟將車輛於友人住處附近不斷繞路勘查，並在車上觀察周邊動態，而員警在等候許嫌出現期間為避免被起疑，還刻意不戴口罩抽菸以博取許犯信任，專案小組考量許嫌可能隨身攜帶槍枝或其他器械，不敢輕忽大意，在當下見時機成熟，旋即趨前壓制逮捕。

警方除持續追查有無共犯協助脫逃及是否涉及其他刑案，有鑑於日前發生監所受刑人脫逃發生社會矚目性案件而造成社會大眾恐慌，警方對於迅速將逃犯緝獲歸案，安定民心，責無旁貸，同時呼籲民眾若發現不法情事，應即離開並就近向警察機關通報，共同打擊犯罪，以維護良好的治安環境。

花蓮自強外役監受刑人許亞倫（中）脫逃6天，被桃警循線在苗栗逮獲。（記者李容萍翻攝）

花蓮自強外役監受刑人許亞倫（左）脫逃6天，被桃警循線在苗栗逮獲。（記者李容萍翻攝）

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