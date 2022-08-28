水果減產還被偷摘！中警啟動「護農專案」

台中市警局啟動「護農專案」，守護果農心血勞作。（警方提供）

2022/08/28 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市霧峰、太平、東勢、和平等4區盛產各種高經濟作物疏果，因幅員遼闊及地處偏僻，易遭竊嫌覬覦，尤其今年龍眼產季因大雨、蟲害減產，又慘遭偷摘，果農氣得掛布條怒嗆賊，市警局也啟動「護農專案」，經統計相較去年發生件數明顯下降，除展現維護治安決心，也避免果農心血勞作之損失。

台中市刑大肅竊組指出，該「護農專案」由霧峰、太平、東勢、和平等分局依據轄區特性及警力負荷統籌規劃編排，鑑於去年同期發生11件、破獲10件農產品竊案，今年針對轄區曾遭竊或易遭竊之果園處所設置巡邏箱，規劃專屬護農巡邏線，並利用擴大臨檢執行時段集中警力於果園周邊巡邏，嚇阻竊賊。

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經統計，自6月1日起至8月24日止共規劃編排924巡邏班次、動員警力1696人次、民力1320人次執行「護農專案」勤務，僅8月初於霧峰區桐林山區龍眼果園發生1件竊盜未遂，並立即查獲越南籍丁姓移工涉案，果農得知後，也肯定警方辦案效率及保護果農財產安全的努力。

肅竊組表示，為達防制竊盜案件萬全成效，各分局除結合義警、民防及志工等民力編列巡守隊，加強相關防竊勤務規劃作為外，並加強輔導果農建立防制措施，如架設籬笆、加裝照明、監視錄影系統、飼養犬隻等，除避免不肖人士覬覦，並有效提升自我防衛能力及意識，避免心血勞作之損失。

而近期除龍眼進入收成期，這些區域種植的高經濟水果「甘露梨」及「甜柿」也進入採收期，為防止宵小偷竊農民辛苦一年心血，各相關分局將持續執行「護農」專案勤務，秉持有案必破決心，遏止一切不法，也呼籲宵小絕不要心存貪念或僥倖之心。

台中市警局啟動「護農專案」，守護果農心血勞作。（警方提供）

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