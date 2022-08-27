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    武界溯溪失聯 獲救者：疑領隊迷路不敢說

    清水區公所失聯一夜員工尋獲，回到部落。（市府提供）

    清水區公所失聯一夜員工尋獲，回到部落。（市府提供）

    2022/08/27 17:08

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市清水區公所昨日24名員工旅遊到南投仁愛鄉五界部落一線天溯溪，迷路集體失聯，昨日傍晚先找到19人，經一夜搜尋再尋獲失聯5人，市長盧秀燕趕赴南投現場，探視慰問搜救人員及尋獲的失聯人員。獲救的顏先生說，因領隊說景點再30分鐘就到了，可能因也不熟悉山路，因此迷路不敢說，最後越走越遠，導致不知如何返家。

    這5名尋獲人員包括1名司機兼領隊，及區長司機、3名工班員工，針對問走失原因，獲救的顏姓工班員工說，因領隊說景點再30分鐘就到了，可能因也不熟悉山路，因此迷路不敢說，最後越走越遠，導致不知如何返家，晚上怕失溫，想辦法生火，也阻止野生動物、蚊蟲來襲，今天獲救了，簡直歷劫歸來。

    盧秀燕表示，昨日失聯的4名公所同仁及1名當地司機，都已經找到，因為他們位處深山中，搜救隊伍正引導他們安全下山，5人健康狀況良好，只有其中1位腳受傷；她特別感謝南投縣政府的搜救隊伍及當地部落居民、村長組織民間搜救隊伍大力幫忙，另台中市政府也派出消防局搜救同仁一同協尋，感謝大家一同努力才能順利找到全數失聯人員。

    盧市長進一步說明，台中市本身就有搜救隊伍，過去南投發生山難時，台中市消防局一定來協勤，中部地區幾個縣市平常就有互相合作救援的機制，昨天傍晚有19人順利找到，但還有5人失聯，因為已經入夜、山區廣大，因此台中市搜救隊前往支援，擴大搜救陣容，與南投縣搜救隊分工分配區域，分別往上、往下游搜尋，今早重新研判路線，整隊再出發，終於接獲好消息，顯見當初決定擴大搜救隊伍是正確的。

    盧秀燕感謝民間搜救隊、台中搜救隊、南投搜救隊與武界派出所，分別致贈了慰問金、加菜金，感謝辛勞搜救與協助，南投縣消防局第二大隊長吳嘉宏說明，今日總計派出台中市消防局、南投縣消防局、警察及當地村民，總共44位搜救人員繼續搜索，分別由一線天往下游搜索，以及由地利村往上游搜索，也申請空勤總隊直升機做空勘，以及2架次空拍機搜索，陸續發現5名受困民眾，搜救人員逐一帶下山。

    民政局長吳世瑋昨天漏夜到現場解搜尋進度，火速商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，台中、南投消防也立即組織搜救隊，搜尋至今日凌晨4時，尋獲相關足跡但仍未找到5名人員，7時許再兵分兩路，台中消防弟兄由在地嚮導陪同，由武界一線天往下游搜尋；南投消防弟兄由信義由下往上游搜尋，所幸上午10時許搜救隊伍陸續回報尋獲佳音，感謝搜救人員全力協助投入救援任務，順利尋獲所有失聯人員，讓焦急的家屬，放下心中的一塊大石頭。

    清水區公所員工失聯一夜員工尋獲，盧秀燕特別為他們準備餐點，補充體力壓驚。（市府提供）

    清水區公所員工失聯一夜員工尋獲，盧秀燕特別為他們準備餐點，補充體力壓驚。（市府提供）

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