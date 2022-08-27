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    首頁　>　社會

    一夜驚魂 武界溯溪失聯5人全數獲救

    清水區公所失蹤一夜已被尋獲的紀姓人員（紅圈處）。（民眾提供）

    清水區公所失蹤一夜已被尋獲的紀姓人員（紅圈處）。（民眾提供）

    2022/08/27 12:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中市清水區公所昨日舉行員工旅遊，前往南投縣武界部落一線天溯溪，有5人下落不明，經過搜尋上午陸續傳出好消息，5人都平安無事，消防人員先尋獲紀姓工班和柯姓人員，接著也確定林姓、紀姓人員、簡姓在地司機在更上游處，所幸人都平安，目前正帶領他們走出來。

    清水區公所人員昨日武界一日遊，一行人連領隊共24人本來要前往一線天探秘，但出發沒多久，就發現路徑偏移，大家都迷路了，也錯過中午用餐時間，當地村長葉阿良帶人找人，順利將19人帶返部落，這批員工被找到後驚魂甫定，露出笑容，但到晚上發現有5人失聯。

    清水區公所員工旅遊失聯5人，其中1人為當地九人座簡姓司機，4人是公所的行政助理，分別是區長65歲林姓司機、50多歲紀姓工班、50多歲柯姓與40多歲顏姓男員工。65歲林姓區長司機跟40多歲顏男上午先被找到，隨後林姓、紀姓員工也尋獲，簡姓在地司機也有聯絡上，消防人員接觸到再帶領他們走出來，約需要1小時以上，目前還在途中。

    台中市民政局長吳世瑋今天凌晨趕至武界部落守候，台中市長盧秀燕也正趕往武界途中。

    清水區公所第一批迷路被找到的員工，26日溯溪走回。（葉阿良提供）

    清水區公所第一批迷路被找到的員工，26日溯溪走回。（葉阿良提供）

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