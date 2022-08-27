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    好消息！台中清水公所5人武界溯溪失蹤已尋獲2人 持續搜救另3人

    台中市清水區公所昨日舉行員工旅遊共24人到南投仁愛鄉武界部落溯溪，傳出5人疑迷路山中，經警義消連夜搜尋，今日上午10時前已尋獲2人，分別於9時15分找到1人，9時48分找到1人，身體狀況均良好，正持續尋找剩下的3名人員。（市府提供）

    台中市清水區公所昨日舉行員工旅遊共24人到南投仁愛鄉武界部落溯溪，傳出5人疑迷路山中，經警義消連夜搜尋，今日上午10時前已尋獲2人，分別於9時15分找到1人，9時48分找到1人，身體狀況均良好，正持續尋找剩下的3名人員。（市府提供）

    2022/08/27 10:52

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕傳出好消息！台中市清水區公所昨日舉行員工旅遊共24人到南投仁愛鄉武界部落溯溪，傳出5人疑迷路山中，經警義消連夜搜尋，今日上午10時前已尋獲2人，分別於9時15分找到1人，9時48分找到1人，身體狀況均良好，正持續尋找失聯的3名人員。

    前往南投武界現場坐鎮的台中市民政局長吳世瑋今天表示，清水區公所舉辦南投參訪活動，昨日在南投仁愛鄉武界部落健行與溯溪時，團員原訂於中午全數返回部落集合點用餐，未料眾人走入深山中賞景，因不熟悉地形而延遲了折返時間，有5名團員（1名為當地領隊也是九人座司機、4名公所行政助理及工班人員）失蹤，目前已尋獲２人。

    吳世瑋說，昨日獲知訊息後，除已火速商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，台中、南投消防也立即組織搜救隊，搜尋至今日凌晨4時，雖有尋獲相關足跡但仍未找到5名人員，今日一早7時許再兵分兩路，台中消防隊由武界一線天往下游搜尋，南投消防由信義由下往上游搜尋，上午10點傳出好消息尋獲2人。

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