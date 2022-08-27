失聯一夜武界溯溪5人全數獲救 家屬準備豬腳麵線壓驚

清水區公所失聯5人已全數尋獲。（記者張軒哲翻攝）

2022/08/27 11:18

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區公所昨日舉行員工旅遊，前往南投縣武界部落一線天溯溪，有5人下落不明，經過一夜搜尋，上午10點多傳來好消息，已陸續尋獲5人，都平安無事。

清水區公所人員昨日武界一日遊，一行人連領隊共24人昨日本來要前往一線天探秘，但出發沒多久，就發現路徑偏移，大家都迷路了，也錯過中午用餐時間，當地里長帶人找人，順利將19人帶返部落，但仍有5人到深夜仍未下山，大家只好先回清水。

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清水區公所員工旅遊失聯5人，其中1名為當地九人座簡姓司機，4名公所的行政助理，分別是區長65歲林姓司機、50多歲紀姓工班、50多歲柯姓與40多歲顏姓男員工。

其中65歲林姓司機跟40多歲顏男上午先被找到，兩人坦言跟大家走散了，在山區驚魂未定，度過一晚。隨後另外3人陸續尋獲。柯男妻子說，整晚都沒睡，娘家親友都幫忙祈福，還好平安沒事，感謝大家協助救人，要準備豬腳麵線給丈夫壓壓驚。

台中市民政局長吳世瑋今天凌晨趕至武界部落守候，他指出，眾人連夜搜尋，凌晨有發現足跡跟腳印，今晨7點中市消防人員從武界部落往下游找，南投消防人員從仁愛往上游找，所幸最後傳出好消息。

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