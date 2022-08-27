武界溯溪失聯者獲救 驚曝：領隊像被魔神仔牽去

清水區公所顏姓（左）、柯姓（右）員工，被台中市長盧秀燕（中）牽著手。（記者陳鳳麗攝）

2022/08/27 14:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中市清水區公所到武界員工旅遊，在一線天溯溪時有5人失聯，經搜索上午9時多在良久瀑布下游3-4公里處先發現2人，後來往下再找到另3人，先被找到的柯姓和顏姓員工下午1點多已抵武界派出所。

兩人說，擔心山豬等野獸會攻擊一夜未眠，他們昨日是跟著簡姓9人座司機兼領隊往前衝，但走了好幾小時，問了3次，簡姓司機都說「再30分鐘就到」，今天有人說「領隊像是被魔神仔牽去，才會講30分鐘又30分鐘」。

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清水區公所人員昨日到武界一日遊，一行人連領隊共24人前往一線天探秘，據了解，員工們腳程不同而分好幾批陸續下水溯溪，因路徑偏移而迷路，錯過中午用餐時間，當地村長葉阿良帶人找人，下午順利將19人帶返部落。而腳程較快的4名員工，包括65歲林姓司機、50多歲紀姓工班、50多歲柯姓與40多歲顏姓男員工，及九人座簡姓司機失聯。

南投縣消防局和台中市消防局昨日就派出搜救人員出發搜尋，昨夜並在良久瀑布附近發現有腳印，今天40多名搜救人員分兩批，一批從一線天往下游切，一批從信義地利村往上游找，終於在上午9時10分左右，發現顏姓和柯姓員工，後來也在另一處發現另3人行蹤。

柯姓和顏姓員工在下午1時15分鐘左右被搜救人員送至武界派出所，而昨日被找到的紀姓女主任因不放心，中午也重返武界派出所，看到柯姓和顏姓員工安全抵達時，3人見面情緒激動。台中市長盧秀燕牽著被尋獲的顏姓和柯姓員工，安慰兩人「辛苦了！安全回來就好！」

柯姓員工說，簡姓九人座司機帶著他們往前走，但走了好幾小時都還沒到，問簡姓司機「還要多久？」，他都回答「再30分鐘就到」，問了3次都是回覆「再30分鐘就到」，後來天色暗下來，簡姓司機叫他們求救，但手機不通，根本無法求救，只好跟 顏姓同事在溪床生火，以防野獸靠近。

今天跟搜救的法治村長葉阿良描述昨日的情形，葉村長說，昨天是你們說的關鬼門，簡姓司機兼領隊的情況太奇怪，很像傳說中的「被魔神仔牽去！」

顏姓員工說，身上沒有食物也沒有飲水，渴了就喝溪水，一直到今天早上被搜救人員找到，心才安定下來。

紀姓工班、林姓區長座車司機和簡姓司機兼領隊，其中有一人腳有受傷，目前還在下山途中，預計下午3、4點會到武界派出所。

據了解，清水區公所員工旅遊預定行程，其實並未有一線天溯溪，但員工想看一線天美景因而要求司機兼領隊帶往一線天，中午抵武界的台中市長盧秀燕表示，人平安歸來就好，其他問題以後再說。

不放心失聯同事，紀姓女主任（左，穿黃綠色衣服）中午返回武界等消息，看到顏姓、柯姓同事頗為激動。（記者陳鳳麗攝）

柯姓員工（右2）說，簡姓領隊帶錯路，卻一直說「再30分鐘」。（記者陳鳳麗攝）

法治村長葉阿良說，簡姓司機不是部落的人，昨天是關鬼門，是否就是傳說中的「被魔神仔牽去」。（記者陳鳳麗攝）

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