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    首頁　>　社會

    追劇啃鴨掌好爽 保母從中國淘寶進貨差點芭比Q了

    楊姓婦人從淘寶買虎皮鳳爪等產品，差點害自己去坐牢。（記者黃佳琳攝）

    楊姓婦人從淘寶買虎皮鳳爪等產品，差點害自己去坐牢。（記者黃佳琳攝）

    2022/08/27 10:53

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕僅有小學學歷的楊姓保母，從中國淘寶網買了6公斤的虎皮鳳爪、滷鴨掌、鴨舌，準備一邊追劇一邊啃，結果被海關查獲依違反動物傳染病防治條例送辦，由於該法條最重本刑為7年以下有期徒刑，法官雖然輕判她徒刑3月，但依法不得宣告易科罰金，還好法官另宣告緩刑2年，讓她免去牢獄之災。

    判決指出，去年8月8日，楊姓婦人向中國淘寶網某賣家下單購買4公斤的香腸（含豬肉）、2包虎皮鳳爪、5包滷鴨掌、3包鴨舌、1包鴨掌、1包鴨鎖骨（總重共6.665 公斤）等產品，再委託不知情的貨運承攬有限公司於同年8月22日向財政部關務署臺北關（下稱臺北關）報關進口。

    台北關人員查覺異狀，開箱查驗後，確認香腸、鴨掌等產品是從中國進口，但中國是我國農業委員會公告為口蹄疫、非洲豬瘟、高病原性家禽流行性感冒及新城病的疫區，依法不得輸入這些產品，因此依違反動物傳染病防治條例將楊婦送辦。

    高雄地院審理時，楊婦坦承犯行，向法官求情表示自己不懂法律，買鴨掌、鴨舌是要給自己和家人吃，不是用來販售營利；由於違法輸入疫區檢疫物最重本刑為7年以下有期徒刑，法官雖然輕判她徒刑3月，但依法不得宣告易科罰金。

    法官考量楊婦沒有前科，且經過此次教訓應無再犯之虞，因此另宣告宣告緩刑2年，讓她免去牢獄之災，但須接受法治教育3場次，可上訴。

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