獨家》林穎孟詐助理費案外案！控吳香君偽簽名 「關鍵錄音」首曝光

無黨籍台北市議員林穎孟曾開記者會喊冤，強調絕無詐領助理費。（資料照）

2022/08/26 14:33

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市議員林穎孟被前助理、時代力量新北市議員候選人吳香君告發詐領助理費案，現由台北地院審理中，不過，林被起訴後展開絕地大反攻，除反控吳拿偽造她簽名的文書誣告她之外，外界所不知的是，林還提出她當面對質吳香君及其男友林家宇的「關鍵錄音」為證，這批檢方偵查詐領助理費案期間從未掌握的「新證據」，恐使兩人官司再起波瀾。

據了解，此錄音內容共有3大段，其中部分譯文包括，林穎孟在辦公室內質問吳香君及林家宇二人說：「請問在簽之前、代簽之前，有拿給我看過、有告知我嗎？」林家宇回答：「你說所有束西嗎？包含所知那些有的沒有的？」林穎孟再回：「不是所知，所有行政文件，香君擔任辦公室主任處理的所有行政文件，有經過我、有讓我看過嗎？」

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另外，林穎孟還在錄音中提到「人事任用啊，是沒有經過我的耶，沒有給我看過文件的耶...香君沒有經過我，沒有讓我看過，我先講喔，這是確認的喔，沒有給我看過，香君寫人事聘書的時候完全沒有讓我看過？對不對？」此時，林家宇則回答林穎孟：「郭台銘有看過所有人的聘書嗎？也沒有阿？所以他就不是老闆了嗎？」吳香君此時答腔：「對啊」；林穎孟再解釋：「沒有，上面有寫要親簽欸！」

三人在錄音中你一言、我一語；林家宇甚至一度動怒反問林穎孟說：「妳（指林穎孟）叫她（指吳香君）負舉證責任，那現在是要證明什麼？就是在證明她沒有權簽妳的名嘛，然後就偽造文書嘛，是不是這樣子？」

據了解，林穎孟控告吳香君準誣告罪的告訴狀，如今已送交北檢，林指控吳自前年9月開始偽簽她的簽名，林為此曾向北市議會各科室調閱她擔任議員期間所提交的諸多文書，赫然從中發現，吳疑似利用林的信任，長期假借林的名義進行公文往來，林為了自證清白，首度整理出從未曝光的關鍵錄音檔案。

此錄音檔案是於前年9月23日，林穎孟在辦公室內當面對質吳香君及林家宇時所錄，那時林還未捲入詐領助理費一案，甚至早於她被爆料「苛刻助理」的勞資糾紛事件；而就在林質問吳為何偽簽的兩個月後，即前年11月初，林被助理指控勞資糾紛的事件即曝光，而北檢起訴林涉詐領議員助理費一案，今年3月發動首波搜索、8月12日起訴，就在檢方製妥起訴書並公告偵結的作業時間內，林才備妥錄音檔案等證據，遞狀反控吳準誣告罪。

此外，林還提出「穎孟執行團隊」臉書群組對話訊息，證明自己從未授權吳使用「林穎孟」簽名及「台北市議員林穎孟」的印章；而這些攸關其官司成敗的關鍵事證，如今也都統整提供給檢方。

針對林穎孟反控吳準誣告罪一案，吳香君曾反駁，指私章是林上任以來授權刻印使用，因為林不常進辦公室，許多文件都是她代為經手，但所有使用都一定會經林的同意。

時代力量新北市議員參選人吳香君曾澄清表示，使用私章一定經林穎孟同意，反駁林穎孟的說法根本是欺騙大眾。（取自吳香君臉書）

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