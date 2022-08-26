台男與越籍逃逸外勞合組盜伐集團 保七「滅鼠」逮7人

山區攔截圍捕盜伐集團載運贓木車輛。（記者劉慶侯翻攝）

2022/08/26 10:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕警政署保安警察第七總隊今日宣布，在南投縣仁愛鄉山區道路成功攔截盜伐集團搬運贓木所使用車輛3部，並查獲4名台灣籍和3名越南籍共7名犯嫌，同時起獲國有貴重木紅檜樹瘤共20塊，總重量約168公斤。

警方指出，42歲的陳姓主嫌，22年前以結婚方式來台定居，早已取得中華民國國籍。警方查出，他是利用3名台籍男子，和3名越南籍逃逸外勞，合組盜伐不法集團，警方訊後均依法送辦。

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保七總隊刑事警察大隊是去年8月中旬接獲情資指出，有以越南籍人士為首的盜伐集團，盤踞於南投仁愛鄉國有林班地內砍伐國有林木，並雇用台灣人專門載運贓木，再售予下游買家銷贓。

保七大隊獲報，立即與移民署北區事務大隊台北市專勤隊、南投縣警察局仁愛分局及林務局南投林區管理處等單位共組專案小組，並報請南投地方檢察署指揮偵辦。

案經專案小組歷經數月跟監蒐證，分析此批山老鼠上山盜伐週期及犯案模式，發現盜伐集團成員行事小心謹慎，為規避警方查緝，犯案前後都會先派遣車輛以掃街方式，沿途查看有無警方設路檢點。

警方為將盜伐集團一網打盡，出動數十名警力，事先演練各種可能發生的情況，並在山區跟監數日及耐心守候，終於查獲以陳姓主嫌為首的盜伐集團，並依涉嫌森林法罪嫌，將7名犯嫌移送南投地方檢察署偵辦。

保七總隊表示，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為私有，民眾若有發現破壞山林之情資，請立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線」（0800 000 930）反映，共同保護台灣珍貴的自然環境及資源。

陳嫌等人至南投地檢署複訊。（記者劉慶侯翻攝）

查扣紅檜樹瘤20塊重約168公斤。（記者劉慶侯翻攝）

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