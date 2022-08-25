2警犧牲喚醒修法急迫 許福生：警械條例修正不能再拖

警大教授許福生長期關注警械使用條例修法進度，盼民氣可用快速修法。（記者姚岳宏翻攝）

2022/08/25 22:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕台南殺警案震驚社會，國人力挺警方積極用槍遏阻惡行，而警大教授許福生，長期關注警械使用條例修法進度，他感嘆在此案發生前，修法似乎陷入瓶頸，導致又犧牲兩名年輕的員警，十分替他們不值，他希望在民氣可用情況下，修法能獲得朝野共識，快速通過。

中央警察大學行政警察學系教授許福生表示，修法主要兩個重點，就是警察開槍有損害人民權益的賠償，回歸國家賠償機制，讓用槍員警免於直接面對訟累，此部分有共識；另外就是增設「警械使用調查小組」，就員警使用警械致人死亡或重傷爭議時協助釐清真相，避免員警獨自面對訴訟影響士氣。

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許福生指出，目前實務上對員警是否依法使用槍械判斷，除符合得使用槍械要件外，仍應基於急迫需要且手段合理必要，以防止濫用槍械而侵害人民權益。

許福生強調，至於判斷是否合於急迫需要及合理必要，理論上應以「用槍當時」身歷其境員警合理認知為基準；但實務上法官常以事後察知客觀事實結果來論斷，如此常會倒果為因，造成員警動輒得咎，多有顧忌致影響執法，甚至危及員警安全。

許福生說，此次修法草案增加證據認定客觀性，提供進行個案調查及責任釐清參考，保障員警與相關當事人權利，增設警械使用調查小組以建立公正、透明的警械使用審查機制，並考量行政效率及資源有限性，以有死亡或重傷的重大爭議案件為限。

許福生表示，此審查機制不止可進行獨立公正調查以釐清事實及責任歸屬，亦可就員警所作警械使用報告，定期進行通案性審查與分析，做為警察教育訓練及勤務改進參考。

許福生說，2016年訂定的「警察人員使用槍械規範」，將聯合國「執法人員使用武力和槍械的基本原則」諸多保障執法安全與人權規範納入，只是此規範畢竟是單純行政規則，有必要在此次修正時將此規範授權依據明訂於條例中，以提升其法律位階，兼顧執法後盾與人權保障。

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