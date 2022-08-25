台南殉職警家屬痛批「欺上瞞下」 明德外役監回應了

明德外役監強調，針對台南殺警奪槍案兇嫌林信吾返家探視未歸，相關通報與移送絕對沒有所謂的「欺上瞞下」行為。（記者劉婉君攝）

2022/08/25 15:39

〔記者劉婉君／台南報導〕台南2名警員遭殺害殉職，立法院長游錫堃今天上午慰問殉職警員凃明誠、曹瑞傑的家屬時，凃明誠的二姐聲淚俱下痛批明德外役監典獄長為了保官位欺上瞞下。對此獄方回應，相關通報與移送絕對沒有所謂的「欺上瞞下」的行為。

台南2警遭殺害案，兇嫌為明德外役監服刑逾假未歸的林信吾，明德外役監副典獄長江振亨表示，明德外役監是執法的機關，相關作為都是依法行政，15日林信吾返家探視未歸，獄方除了聯繫警分局協尋外，也依外役監條例、外役監受刑人返家探視辦法的規定，以脫逃罪嫌，當天即移送地檢署偵辦。

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江振亨表示，對於受難員警的家屬，表達最大的哀慟與歉意，林信吾在明德外役監收容8個月期間，獄方雖然有進行相關的輔導教化，但仍無法改變他的暴戾之氣，而犯下泯滅人性、天地不容的殺警案件，獄方強烈譴責他的惡行，他的行為不僅危害2警的生命，更對社會大眾造成恐慌。

江振享說，再次對於殉職員警表達哀悼，同時對員警的家屬表達關心，對於家屬的發言，獄方可以體諒他們的心情，可以理解，但對於有誤解的地方，也再次特別澄清。

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