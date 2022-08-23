囂張！台南殺警奪槍案嫌犯 首次在外役監放假就脫逃成亡命之徒

台南殺警奪槍案的嫌犯林信吾，是明德外役監脫逃的收容人。（記者吳俊鋒攝）

2022/08/23 10:52

首次上稿 09:14

更新時間 10:52（新增：獄方說法）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南殺警奪槍的兇嫌林信吾，去年12月才申請獲准調至山上區明德外役監，1週前才在疫情「解封」後首度放返家探視假，竟然就未歸、脫逃，更犯下滔天大案，成為擁有火力的亡命之徒，讓民眾直呼囂張。

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據了解，林信吾是13日下午2點放返家探視假，15日下午2點要回監，卻逾時未歸，呈現失聯狀態；獄方緊急報請地檢署，發佈通緝。

林信吾的刑期是8年4個月，2020年入監，去年12月申請獲准調至外役監，平時作息正常，「同學」都未發現他有任何異樣，後來符合返家探視資格，13日放假。

林信吾逾時未歸，甚至在外殺警奪槍，成為亡命之徒，獄方與收容人都相當詫異。

獄方提到，根據規定，刑期7至15年的收容人，只要表現良好，累進處遇到達三級，就能申請調至外役監。

明德外役監副典獄長江振亨上午受訪時表示，依照相關辦法，林來此滿3個月後，就符合返家探視的申請資格，他在3月份有放假，正常收假。

後來，國內疫情爆發，返家探視暫緩隨著疫情趨緩，返家探視也「解封」，林在8月13日放假。

江掁亨強調，收容人放假期間，都會電話抽查，14日林有接電話，15日上午10點左右，他也有依照規定，打回來報備，即將返監，沒想到最後卻未歸，且開始失聯。

江振亨說，有請警方協尋，並通報地檢署，獄方也有聯繫家屬，幫忙勸導他返監，但家屬也聯絡不到林。

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