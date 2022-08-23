為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    囂張！台南殺警奪槍案嫌犯 首次在外役監放假就脫逃成亡命之徒

    台南殺警奪槍案的嫌犯林信吾，是明德外役監脫逃的收容人。（記者吳俊鋒攝）

    台南殺警奪槍案的嫌犯林信吾，是明德外役監脫逃的收容人。（記者吳俊鋒攝）

    2022/08/23 10:52

    首次上稿 09:14
    更新時間 10:52（新增：獄方說法）

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南殺警奪槍的兇嫌林信吾，去年12月才申請獲准調至山上區明德外役監，1週前才在疫情「解封」後首度放返家探視假，竟然就未歸、脫逃，更犯下滔天大案，成為擁有火力的亡命之徒，讓民眾直呼囂張。

    據了解，林信吾是13日下午2點放返家探視假，15日下午2點要回監，卻逾時未歸，呈現失聯狀態；獄方緊急報請地檢署，發佈通緝。

    林信吾的刑期是8年4個月，2020年入監，去年12月申請獲准調至外役監，平時作息正常，「同學」都未發現他有任何異樣，後來符合返家探視資格，13日放假。

    林信吾逾時未歸，甚至在外殺警奪槍，成為亡命之徒，獄方與收容人都相當詫異。

    獄方提到，根據規定，刑期7至15年的收容人，只要表現良好，累進處遇到達三級，就能申請調至外役監。

    明德外役監副典獄長江振亨上午受訪時表示，依照相關辦法，林來此滿3個月後，就符合返家探視的申請資格，他在3月份有放假，正常收假。

    後來，國內疫情爆發，返家探視暫緩隨著疫情趨緩，返家探視也「解封」，林在8月13日放假。

    江掁亨強調，收容人放假期間，都會電話抽查，14日林有接電話，15日上午10點左右，他也有依照規定，打回來報備，即將返監，沒想到最後卻未歸，且開始失聯。

    江振亨說，有請警方協尋，並通報地檢署，獄方也有聯繫家屬，幫忙勸導他返監，但家屬也聯絡不到林。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南警遇襲2死！嫌犯林信吾逃亡時搶超商 清晨在新竹市落網
    2022/08/23 06:12

    台南警遇襲2死！嫌犯林信吾逃亡時搶超商 清晨在新竹市落網
    陳水扁親家趙玉柱移監明德外役監 先隔離14天
    2022/04/01 14:24

    陳水扁親家趙玉柱移監明德外役監 先隔離14天

    愛河畔休閒氛圍 品牌加持景觀宅受寵
    控股公司董座在外役監苦學廚藝 出獄後要與「同窗」共開食堂
    2020/12/08 21:22

    控股公司董座在外役監苦學廚藝 出獄後要與「同窗」共開食堂
    記得「跑回來」！ 明德外役監辦健康路跑 典獄長打趣叮嚀
    2020/11/18 10:56

    記得「跑回來」！ 明德外役監辦健康路跑 典獄長打趣叮嚀

    日月光築夢計畫 最高補助300萬！
    逃獄3個多月 明德外役監受刑人連三榮投案
    2020/10/29 11:08

    逃獄3個多月 明德外役監受刑人連三榮投案
    搜捕外役監逃犯 玉井警分局執行清山專案
    2020/08/18 18:53

    搜捕外役監逃犯 玉井警分局執行清山專案
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播