添購基層員警防護裝備 黃偉哲：以第二預備金剩餘款支應

市長黃偉哲表示，南市第二預備金目前還約剩餘1億元，汛期結束後，如有剩餘，會盡量提供給基層警員添購新的設備。（記者蔡文居攝）

2022/08/25 14:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市日前發生的殺警案，引起社會關注，市議員李宗翰今天質詢，針對警察同仁自行添購防護裝備，建請市長黃偉哲額外提供預算補足。黃偉哲表示，南市今年度的第二預備金目前還約剩餘1億元，待防災及汛期結束之後，如果還有剩餘，會盡量提供給基層警員添購新的設備。

黃偉哲表示，他非常同意李議員的想法，因為警察的任務多元，相關的單位如果有任務的需求，像警察的密錄器想要自行添購更高的畫質，在經費許可下，市府依定會大力的支持。

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另外，這次殺警案0822專案公布的陳姓通緝犯照片，事實上並非殺警兇嫌，李宗翰質疑是否違反偵查不公開？有無高階警官洩密？

南市警察局表示，陳姓通緝犯是列為追緝對象之一，專案小組並沒有主動公布指其就是嫌犯，是某媒體未經查證而直接報導。警察局已展開調查，會儘速釐清問題所在，避免案件失焦讓同仁出生入死緝捕兇嫌的辛勞被埋沒。

市長黃偉哲也說，當初有媒體詢問他陳姓通緝犯是否為追緝中的殺警嫌時，他有提出澄清，指目前辦案人員還在現場、鑑識中，卻被質疑「市長狀況外」，他也很無奈。

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