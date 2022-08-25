林姿妙靠「王八機」躲監聽？19年前「股市小傅」這招更厲害

依據台灣高等法院台中分院103年重金上更（二）字第11號刑事判決書記載立委傅?萁當年炒股時如何躲避檢調監聽。（記者王錦義翻攝）

2022/08/25 18:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕許多從事不法情事的人躲避監聽花招百出，宜蘭縣長林姿妙涉貪遭宜蘭地檢署起訴，檢廉調查發現，林姿妙使用俗稱「王八機」的移工用的儲值電話卡以躲避通話監聽。不過19年前涉入炒股案的花蓮立委傅崐萁當時更厲害，不僅辦過易付卡手機給相關炒股人士聯繫炒股使用，甚至把關鍵內容寫在紙條上，給人看之後銷毀避免遭檢調監聽。

花蓮立委傅崐萁2003年涉入合機炒股案，2018年遭法院判決有期徒刑8月定讞並在同年入獄服刑，隔年4月出獄。合機案為2003年擔任立委的傅崐萁，邀集好友馮垂青、助理廖昌禧、股市名嘴張世傑（古董張）共謀炒作合機股票，由張世傑在他的股友會及媒體鼓吹買進合機股票，其他人負責聯繫金主或傳遞訊息，合機股票也從2003年10月的每股15元，飆漲至2004年1月，每股最高達47元。

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依據台灣高等法院台中分院103年重金上更（二）字第11號刑事判決書記載，同案被告股市名嘴張世傑（古董張）2004年12月9日偵訊時供稱說：「就小傅這樣跟我講一下。…像這種關鍵的事情，…小傅有時候跟我講話也是這樣子，拿個紙寫一下……。」、「他有時候這樣子，還故意這樣子擋『我跟你講這樣子』。」

另名被告傅崐萁的助理廖昌禧當時向檢察官偵訊時供稱說：「手機是傅崐萁買來給他們用，三個人一人一支，手機易付卡裡面只有輸入馮垂青『青』、古董張寫『古』、傅崐萁寫『 F 』，這是我們四個人聯絡用的」；對於檢方詢問為什麼要用這支電話？被告回答說：「這樣才秘密啊，不過我跟馮垂青及古董張都用正常手機聯絡，都是傅崐萁自己要這樣的拉！我們都是很正常在聯絡。」

對於被告的證詞，傅崐萁當時向法院主張監聽不合法，另外也認為被告廖昌禧、馮垂青等調查、偵訊陳述或是疲勞訊問，或被威脅、利誘，主張監聽內容跟供詞沒有證據能力，不過法官認為監聽過程中尚查無任何不法或不當侵害人權保障之情事，自屬符合通訊保障及監察法第5條第1項第1款、第2項之規定，並無任何違背法定程序之處，自均具有證據能力。

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