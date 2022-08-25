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    中火遭中市府裁罰6000萬 台電興訟更一審逆轉敗

    中市環保局對台電中火排放含超標「硼」廢水處罰6000萬，一審判環保局敗訴，更一審改判台電敗訴。（記者蔡淑媛翻攝）

    中市環保局對台電中火排放含超標「硼」廢水處罰6000萬，一審判環保局敗訴，更一審改判台電敗訴。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/08/25 17:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台電公司的台中發電廠（俗稱中火）於2019年間，被台中市環保局四度稽查發現排放有重金屬成分的不合格廢水，裁罰共6000萬元，台電中火提起訴願被駁回，提起行政訴訟控告環保局，台中高等行政法院一審判決環保局敗訴，撤銷上述罰單，卻被最高行政法院發回更審，台中高行院更一審逆轉，改判中市府勝訴，理由是2019年間，已查獲4次放流水超標，顯示台電排放高濃度超標放流水，危害國人健康及環境，主觀上應屬「故意，惡性較為重大」，環保局從重裁處並無違法，可上訴。

    對此，環保局發表聲明指出，「法院判決支持中市府對台電的裁罰」，台電中火則表示，為改善發電過程中產生廢水排放，台中電廠已於2019年完成新建廢水處理場，廢水處理能力已大幅提升，符合國家加嚴標準，針對法院判決，會在收到判決書後，依判決理由研議後續處理方式。

    判決書指出，台電公司台中火力發電廠於2019年年9、10月，因排放廢水的「硼」超過放流水標準等因素，被台中市環保局因違反水污染防治法裁罰6000萬元，台電公司提起訴願被駁回，再提行政訴訟，台中高等法院於109年判決台電勝訴，罰單6000萬元撤銷，台中市環保局提起上訴，最高行政法院今年2月判決發回更審，台中高等行政法院本月更一審逆轉，改判台電勝訴，維持6000萬元罰單的處分。

    更一審改判主因，判決書指出，台電身為國營企業，理應作為全民表率，卻未善盡其社會責任，於2018年至2019年間，間因放流水質不合格，違反水污法共5次，其中3次限期改善，單單於2019年間，就被環保局查獲4次放流水超標，其中，2019年3月21日罰2000萬元，竟又繼續違規，同年9月19日、10月24日又被查獲「硼」檢測值，嚴重超越放流水標準，各達24.2、26.8、28.2倍，顯見台電中火長期排放高濃度超標放流水，危害國人健康及環境，主觀上應屬「故意」，且「惡性較為重大」，環保局從重裁處並無違法。

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