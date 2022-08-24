為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    殺警案警局調查為何不改勤務表？ 基層官警：希望將心比心

    市警局調查殉職警員曹瑞傑從交通、守望改去查贓時，為什麼派出所沒有改勤務讓他領槍，引起基層不滿。（記者王捷攝）

    市警局調查殉職警員曹瑞傑從交通、守望改去查贓時，為什麼派出所沒有改勤務讓他領槍，引起基層不滿。（記者王捷攝）

    2022/08/24 23:10

    〔記者王捷／台南報導〕殺警案破案，掀起外界對警方程序的質疑，警局正調查殉職兩位警員所屬的民權派出所，質疑警所去查贓時為什麼不先改勤務表？曹瑞傑原本是守望勤務不用配槍，如果要查贓應先改勤務表，讓曹瑞傑配槍再出去值勤，這個調查讓基層官警聽完滿頭問號，認為先改勤務表重要？還是要先協助民眾解決困難重要？這種事後諸葛的檢討，像是說死者的不是，希望高層能將心比心。

    殺警案後，殉職兩名警員的民權派出所面對各種檢討接，督察人員質疑警所，為什麼不改曹瑞傑的勤務？讓基層反彈，基層官警說，每天警察執勤都有勤務表，警員要照著勤務表上執勤，不過，警察勤務相當靈活，很難完全照著勤務表執勤。

    舉例來說，勤務表雖然要警員執行低強度的守望，不過突然遇到有嫌犯在路上開車逃竄，執行守望的警員也會支援圍捕，值勤強度、面對的危險都瞬息萬變，如果遇到不同的狀況，就要把警員叫回警所等勤務表改好，可能會錯失了抓捕嫌犯的機會，高層為何不討論如何創造更好的環境，而要檢討勤務表的問題？

    另外，督察人員質疑凃明誠、曹瑞傑跨轄去警三分局轄區，沒有越區通報，讓基層感覺很差，因為「越區通報」的目的，是為了防範友軍互傷，是為了辨識身分，特別是穿便服的刑事人員，刑警常會追蹤案件到外縣市，或是其他分局的轄區，如果友軍不知道有跨轄，被誤傷就不好了。

    可是對制服警員，制服就是很好的辨識特徵，這也是為什麼派出所警員送通緝犯到地檢署、送人犯到拘留所時都不用越區通報的原因。有基層官警說，高層應該要藉由殺警事件，討論出更友善的值勤環境，但這種「挑毛病」式的檢討，只會讓基層感受不好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    殺警凶嫌林信吾搭客運北上 員警聽到這狀況「頭皮都麻了」
    2022/08/24 20:08

    殺警凶嫌林信吾搭客運北上 員警聽到這狀況「頭皮都麻了」
    殉職警員曹瑞傑哥哥提4疑點 台南市警局調查中
    2022/08/24 14:31

    殉職警員曹瑞傑哥哥提4疑點 台南市警局調查中

    高雄市政府執行私劣菸酒查緝績效榮獲全國第一
    殺警案檢討 蘇貞昌宣示3面向全力精進
    2022/08/23 21:24

    殺警案檢討 蘇貞昌宣示3面向全力精進
    不讓2警白白犧牲 柯建銘承諾修法：讓第一線員警再無後顧之憂
    2022/08/23 21:08

    不讓2警白白犧牲 柯建銘承諾修法：讓第一線員警再無後顧之憂
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播