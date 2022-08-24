殺警案警局調查為何不改勤務表？ 基層官警：希望將心比心

市警局調查殉職警員曹瑞傑從交通、守望改去查贓時，為什麼派出所沒有改勤務讓他領槍，引起基層不滿。（記者王捷攝）

2022/08/24 23:10

〔記者王捷／台南報導〕殺警案破案，掀起外界對警方程序的質疑，警局正調查殉職兩位警員所屬的民權派出所，質疑警所去查贓時為什麼不先改勤務表？曹瑞傑原本是守望勤務不用配槍，如果要查贓應先改勤務表，讓曹瑞傑配槍再出去值勤，這個調查讓基層官警聽完滿頭問號，認為先改勤務表重要？還是要先協助民眾解決困難重要？這種事後諸葛的檢討，像是說死者的不是，希望高層能將心比心。

殺警案後，殉職兩名警員的民權派出所面對各種檢討接，督察人員質疑警所，為什麼不改曹瑞傑的勤務？讓基層反彈，基層官警說，每天警察執勤都有勤務表，警員要照著勤務表上執勤，不過，警察勤務相當靈活，很難完全照著勤務表執勤。

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舉例來說，勤務表雖然要警員執行低強度的守望，不過突然遇到有嫌犯在路上開車逃竄，執行守望的警員也會支援圍捕，值勤強度、面對的危險都瞬息萬變，如果遇到不同的狀況，就要把警員叫回警所等勤務表改好，可能會錯失了抓捕嫌犯的機會，高層為何不討論如何創造更好的環境，而要檢討勤務表的問題？

另外，督察人員質疑凃明誠、曹瑞傑跨轄去警三分局轄區，沒有越區通報，讓基層感覺很差，因為「越區通報」的目的，是為了防範友軍互傷，是為了辨識身分，特別是穿便服的刑事人員，刑警常會追蹤案件到外縣市，或是其他分局的轄區，如果友軍不知道有跨轄，被誤傷就不好了。

可是對制服警員，制服就是很好的辨識特徵，這也是為什麼派出所警員送通緝犯到地檢署、送人犯到拘留所時都不用越區通報的原因。有基層官警說，高層應該要藉由殺警事件，討論出更友善的值勤環境，但這種「挑毛病」式的檢討，只會讓基層感受不好。

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