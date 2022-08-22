女大生代辦團購紀念服竟被告詐欺 衰喊郵局未通知就結清帳戶

林女指出，收到檢察官不起訴書後，她去警察局偵查隊申請解凍，1周後所有銀行帳戶都恢復，唯獨豐原南陽郵局（見圖）帳戶在未通知當事人下直接被結清。（圖擷取自google地圖）

2022/08/22 16:43

〔記者歐素美／台中報導〕林姓女大學生因擔任學生會幹部，去年底在社團網站代辦團購紀念服，一名男同學匯款時因未註明匯款人，後續無法處理，不料，男同學竟到派出所提告，致林女的銀行及郵局帳號被凍結，經她和男同學和解，今年7之初收到不起訴書，其他銀行都解除警示帳戶，獨郵局未告知即結清其帳戶，她到郵局另開帳戶並申請返還帳戶內的1000多元餘額，郵局竟還要收30元手續費，讓她大呼不合理。

豐原南陽郵局表示，因警示帳戶存款在1萬元以下，郵局總局依金管會「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」會辦理結清，林女申請返還，雖同為郵局內帳戶，仍需支付「入戶匯款」手續費30元，郵局人員只能依規定辦理。

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林女表示，她因擔任學生會幹部，去年12月為服務同學在校內社團網站團購紀念服，並負責收款，其中1位男同學匯款未依規定填寫訂購表單，只匯款1680購買兩件衣服，她找不到匯款人，只能在社團社群內公布找人，不料，該男同學於20天後才回覆，她因課業繁忙一時未注意，男同學於7天後即到派出所提告。

林女因學校要匯款，才發現帳戶不能使用，去電郵局才知道被告詐欺，她立即與提告的男同學連繫並退款，雙方達成和解，但詐欺罪是公訴罪，直到今年3月中旬，豐原分局偵查隊才進行筆錄，7月初才收到地檢署不起訴書，致其長達半年不能進行存提款和使用信用卡。

林女指出，收到檢察官不起訴書後，她去警察局偵查隊申請解凍，1周後所有銀行帳戶都恢復，唯獨豐原南陽郵局帳戶在未通知當事人下直接被結清，她就近前往豐原大明郵局詢問，被要求重新開戶，並需回原開戶郵局辦理退回存款，但事後詢問台中郵局，才被告知只需填寫申請單即可取回存款，但她去大明郵局填好申請單，郵局竟要收取30元匯款費用，讓她認為太離譜，郵局結清帳戶也未告知當事人，很不合理。

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