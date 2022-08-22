15歲少年打工第一天食指就被截斷 仲介公司及工廠違法挨罰

15歲少年到工廠打工第一天，左手食指就被截斷送醫。（民眾提供）

2022/08/22 12:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區一名15歲青少年，今年國中畢業後為減輕單親母親的負擔，7月23日在人力仲介公司的仲介下，到台中市神岡區一家從事從事熱水器底座外殼沖壓生產作業的工廠打工，結果上班頭一天，業者就分派他上機台，結果，左手食指就被截斷，媽媽獲知向勞工局檢舉，台中市勞工局表示，人力仲介公司及工廠使未滿18歲勞工從事危險性工作，涉違反違反勞動基準法及職業安全衛生法，涉及刑法部分將移請台中地方檢察署處辦理；另工廠衝床未設置護罩等安全設備，違反職業安全衛生法，加重處罰6萬元。

據了解，該名15歲少年因生長在單親家庭，今年國中畢業為減輕媽媽的負擔，透過經常去的宮廟，與八月企業社接觸並被仲介到神岡區建造金屬工業（股）公司工作，不料，少年第一天打工，7點50分到工廠，工廠業者就將他分配到機台，8點15分，少年上機台進行熱水器底座外殼沖壓生產作業，因沖床未設置護罩等安全設備，致少年左手食指前端不慎遭模具壓傷，緊急送醫。

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少年媽媽獲知後，表示自己並未簽署同意書讓少年去打工，透過曾參與台中市議員的黃朝淵協助，仲介業者坦承一時疏忽未要求家長出具同意書，但當初說好是包裝工作，不知少年到了工廠，工廠竟分配少年上機台，自己也是受害者。

台中市勞工局接獲少年媽媽檢舉，8月3日由勞動檢查處派員檢查發現建造金屬工業（股）公司，發現其違反職業安全衛生法；另因罹災者未滿18歲從事衝壓機械致傷，8月9日再派員至八月企業社實施檢查，再次釐清確認有使未滿18歲者從事相關危險性或有害性工作情事。

台中市勞動檢查處表示，八月企業社及建造金屬工業（股）公司，因使未滿18歲勞工從事危險性工作，涉違反勞動基準法及職業安全衛生法，涉及刑法部分，均移請台中地方檢察署處理；另工廠衝床未設置護罩等安全設備，建造金屬工業（股）公司違反職業安全衛生法，加重處以6萬元罰鍰。

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